« Je n’en peux plus »: l’artiste Ivoirien Ramses Tikaya met fin à sa carrière musicale

Après un court moment de silence, l’artiste Ivoirien Ramses Tikaya, vient d’annoncer une triste nouvelle à ses fans. Dans un message sur ses réseaux sociaux, l’artiste a décidé de mettre un terme à sa carrière musicale.

Alors qu’il vient à peine de rentrer sous les feux des projecteurs, Ramses Tikaya veut déjà jeter l’éponge. En raison des nombreuses difficultés auxquelles il fait face depuis la sortie de son dernier morceau, l’artiste a décidé de quitter le pont du monde des artistes coupé-décalé.

C’est à travers un message sur sa page Facebook que Ramses Tikaya a porté la nouvelle à la connaissance de sa communauté. « Depuis plusieurs années Je travaille dur pour m’imposer dans ce milieu et grâce à Dieu j’ai eu une place dans ce coupé décalé. j’ai fais sortir des sons qui ont fait danser les ivoiriens, j’ai même été récompensé avec des prix de distinction en 2019 Meilleur artiste Coupé Décalé New Génération en 2021 et Meilleur artiste Coupé Décalé », a-t-il d’abord rappelé.

Et d’ajouter: « Mais j’ai fait une remarque chaque fois que je veux sortir une œuvre il y a quelque chose qui bloque mes projets soit un mystère de la vie ou une personne de ce game qui est derrière tout ça ? Je sais pas, je suis déçu de tout je suis vraiment découragé de tout ».

En raison de cette grande déception, Ramses a ensuite révélé qu’il a décidé de couper les ponts avec la musique. « J’étais dans un moment de réflexion j’étais plus moi même alors après ce long moment de réflexion je viens aujourd’hui vous annoncer que je met fin à ma carrière d’artiste je sais que ça va vous choquer vous qui avez cru en moi, mais J’en peux plus j’arrête tout à partir d’aujourd’hui. Je n’accuse personne mais je laisse Dieu gérer le reste », a écrit l’artiste coupé-décalé.