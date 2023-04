«Je ne sais pas si on va se saluer si on se voit», Marcel en froid avec son binôme Chris du groupe 2BoyZ

L’artiste ivoirien Dan Marcel membre du groupe 2BoyZ s’est prononcé sur sa séparation avec Chris Axel avec qui il formait un duo musical.

La rupture semble définitivement consommée entre les 2BoyZ. Après les révélations de Josey et Serey Die lors des récentes sorties médiatiques, les brouilles entre les deux artistes ont été confirmées par Dan Marcel, l’un des membres du groupe.

“Mon binôme et moi on ne se parle plus« , a-t-il confié en précisant que le groupe 2BoyZ n’est plus d’actualité. « Il y a une pause, comme tout le monde, vous avez vu sur les réseaux sociaux qu’il y a vraiment eu quelque chose, pour ne pas mentir, je dirai que mon collègue et moi, on n’a pas de problème mais on n’a pas de bons rapports actuellement », a expliqué Dan Marcel.

« Avec Chris, il n’y a plus de rapport car on ne se parle plus, après ça fait très longtemps qu’on ne s’est pas vu donc je ne sais pas si on va se saluer si on se voit », a-t-il ajouté sans donner les raisons de leur mésentente.

Le duo 2Boyz est formé par Chris Axel Julien Adjessy et Kemongoulehi Hugues Marcelin Dan, tous deux titulaires du Baccalauréat. Ils ont opté tous deux pour une carrière musicale en commençant par des vidéos (parodies) dans lesquelles ils

reprennent des chansons connus d’artistes Ivoiriens.

C’est ainsi qu’ils ont commencé par se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Mais Chris & Marcel ont décidé d’aller au delà des parodies. En 2017, ils ont été sélectionnés pour participer à la plus grande Emission de Voix «The Voice Afrique Francophone » qui leur a permis de lancer leur arrière musicale avec le nom : 2BoyZ. Jusqu’à leur séparation, ils ont toujours été produits par Sharma Prod de Josey et Serey Die.

