« je ne le connaissais pas », Kerozen se confie cash sur l’artiste togolais King Mensah

En pleine préparation de son nouvel album tant attendu « Puissance 10 », Kerozen continue de faire parler de lui sur la toile. Dans une récente entrevue, le chanteur ivoirien s’est confié sans filtres sur la renommée voix togolaise, King Mensah.

Dans le monde de la musique, les rencontres inattendues peuvent parfois révéler des talents insoupçonnés et laisser des impressions indélébiles. C’est le cas pour Kerozen, l’artiste ivoirien qui vient de partager une expérience marquante concernant le chanteur togolais King Mensah.

Lors d’une entrevue avec Zaga Bambo, Kerozen s’est livré sans réserve, évoquant sa rencontre fortuite avec le roi de la musique togolaise, qui lui a laissé une impression des plus marquantes. « Il m’a montré qu’il est un grand chanteur », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Selon Kerozen, cette rencontre remonte en 2010, alors qu’il officiait en tant que Dj dans une boîte de nuit en Suisse. « Moi j’étais DJ dans la plus grande boîte de Genève et ils ont annoncé King Mensah pour un concert. Je ne le connaissais pas et je n’ai pas fait des recherches sur lui. Dès qu’il a sonné 22 heures, la boîte était pleine à craquer. Dès qu’il a sorti les premières notes, j’ai conclu en même temps qu’il est un grand artiste. Il est trop fort » a déclaré l’artiste de Emma Dobre Prod.

Dans la foulée, l’auteur de Dieu « Tu seras élevé », a fait savoir que c’est plus tard qu’il a eu la chance de côtoyer l’artiste togolais King Mensah lors d’un séjour au Togo dans le cadre du tournage d’un clip avec le groupe togolais Toofan. « Lors de mon séjour au Togo, je l’ai rencontré et il était très content de me voir. Il ne savait même pas que c’était moi qui l’avais présenté à l’époque. Je lui ai raconté l’histoire et il a été surpris », a ajouté le célèbre artiste ivoirien.

Empli d’une admiration sincère pour l’artiste togolais à la voix d’or, Kerozen n’a pas manqué de faire savoir qu’il pourrait collaborer très bientôt avec King Mensah, sur son nouvel album « Puissance 10 » dont la sortie se rapproche à grand pas.

