« Je ne dénigre pas les pauvres… » lynchée sur la toile, coach Hamond Chic s’explique

Exaspérée par les nombreuses critiques auxquelles elle fait face depuis le début de sa nouvelle émission Allô Caviar diffusée sur Life Tv, la coach matrimoniale Hamond Chic a finalement rompu le silence. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la chroniqueuse s’est expliquée à propos de ses concepts qui font polémique sur les réseaux sociaux.

Allô Caviar est le nouveau programme télévisuel qui explose les records en matière d’audience depuis quelques semaines en Côte d’Ivoire. Cependant, l’animatrice de l’émission coach Hamond Chic fait régulièrement face à des critiques de tout genre en raison de certains de ses conseils qui peinent à faire l’unanimité.

Au cœur d’une nouvelle polémique liée à la profession de son mari Papa Caviar, la coach matrimoniale a décidé de rompre le silence pour expliquer certains de ses langages qui sont encore mal compris par l’opinion publique. « Vous savez, j’ai créé des concepts « Caviar » et « Yougoss », il y a des gens qui ne comprennent pas mon langage, qui viennent de me découvrir peut-être, puisque je suis maintenant à la télé mais ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années, connaissent un peu mes expressions et savent qu’il n’y a rien de méchant derrière« , a-t-elle précisé.

A en croire la coach caviar, un « Yougoss » ce n’est pas forcément un pauvre. « Celui qui se bat, qui respecte et considère la femme, c’est un « Caviar » donc un homme peut être riche et être un « Yougoss » parce qu’un homme riche qui ne respecte pas la femme, est un « Yougoss » Vous ne comprenez pas trop mon langage, je vois que vous vous échauffez un peu sur les réseaux sociaux, chose que je peux comprendre parce qu’aujourd’hui je suis à la télé donc il y a beaucoup qui me découvre« .

Pour mieux se faire comprendre, Hamond Chic a indiqué qu’elle n’a jamais eu pour intention de dénigrer les pauvres parce contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. « Sachez que je ne dénigre pas les pauvres parce que je suis moi-même issue d’une femme pauvre, ma mère est pauvre, mon père est décédé pauvre, je suis née pauvre et je vais mourir riche donc je ne peux pas dénigrer les pauvres car je sais d’où je viens et je suis lucide sauf que je ne me fais pas comprendre« , a-t-elle martelé.

Selon la chroniqueuse de l’émission Allô Caviar, certaines personnes très jalouses de son succès font tout pour lui nuire. « A cause du succès que j’ai aujourd’hui, vu l’audience que j’ai, ça crée beaucoup de jalousie, ce qui fait que forcément, on vous pousse à me détester ou à mal me comprendre« .

Pour finir, la nouvelle recrue de Fabrice Sawegnon a demandé aux internautes de ramener la balle à terre. « svp, ayez l’oreille fine, écoutez moi, suivez moi vraiment et vous verrez que vous avez affaire à une femme de bonne moralité, éduquée, qui n’est pas méchante, qui pousse les hommes à se battre, à devenir des Caviar, à prendre soins des femmes, une femme qui pousse les femmes à connaître leur valeur. N’écoutez pas les gens qui veulent me dénigrer, me salir, vous avez un cerveau et l’oreille pour réfléchir, ne faites pas du suivisme moutonnier, chacun de nous est intelligent et chacun de nous prend sa décision tout seul« , a-t-elle conclu.