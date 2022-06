« Je ne crois pas en Dieu »: cette confidence de Jonathan Morrison fait polémique sur la toile

Jonathan Morrison ne fait jamais dans la dentelle à chaque fois qu’il trouve l’occasion de se confier sur sa vie privée. Invité récemment dans l’émission Wam sur Life Tv, le jeune footballeur et entrepreneur a fait quelques révélations qui suscitent beaucoup de réactions sur la toile.

Jonathan Morrison s’est révélé, au grand public à cause de sa relation amoureuse très médiatisée avec la sulfureuse bimbo togolaise Maria Mobil. Alors qu’il a récemment rompu avec cette dernière, le jeune homme qui vivait aux Etats-Unis a finalement décidé de regagner son pays d’origine afin de se lancer dans l’entreprenariat, comme par exemple, le projet Treize Taxi, puis la création d’un tournoi de Maracaña dénommé Tchin Tchin.

Invité récemment par l’animateur Willy Dumbo pour parler de ces différents projets, le jeune ivoirien qui a également plusieurs cordes à son arc a profité pour faire d’autres révélations sur sa vie privée. A la question de savoir tu crois en Dieu, Jonathan Morrison n’a pas dérogé à la règle. « Je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas croyant » a-t-il indiqué sans langue de bois.

Une révélation qui n’a manqué de susciter beaucoup de réactions dans le rang des internautes. « Il est franc maçon, regarde tous ses maillots avec l’œil d’Oris, Bro on t’aime quand même Jésus ou Allah va gagner ton cœur », « Si enfant de Pasteur croit pas en Dieu c’est que ya problème dans église de son papa », « En matière de religion, chacun a ses expériences. Il a de très belles initiatives, c’est le plus important pour la jeunesse ivoirienne », voilà entre autre quelques réactions à la suite des confidence de l’ex de Maria Mobile.

Faut-il le rappeler, la relation entre Jonathan Morrison et son père qui fait partie des hommes de Dieu les plus reconnus de la Côte d’Ivoire, n’est pas au beau fixe. Récemment, à la suite d’une interview du jeune entrepreneur, son père était monté au créneau pour désavouer certains propos de son fils.

« J’ai suivi les dernières interviews de mon fils, et je tiens à informer l’opinion nationale et internationale que ma famille, l’église que je dirige et moi ne nous reconnaissons pas dans les agitations de Jonathan .. il est majeur et responsable de ses actes. » a indiqué le père du footballeur.