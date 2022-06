« Je n’ai plus fumé le cannabis depuis… »: Alpha Blondy répond à ses détracteurs

Alpha Blondy ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de parler de sa vie privée. Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de son prochain « concert live expérience », le célèbre reggae man a profité pour répondre à tous ceux qui le classent souvent dans le rang des artistes toxicomanes.

Quelques semaines après la sortie de son nouvel album Eternity » sur lequel, Alpha Blondy a dénoncé l’impérialisme européen vis-à-vis de l’Afrique, sur fond de violences, l’artiste et éveilleur de conscience se prépare déjà pour aller à la rencontre de ses fans Ivoiriens lors d’un concert prévu pour avoir lieu le 15 juillet 2022.

Pour évoquer les objectifs de son concert au public, la Méga star ivoirienne du Reggae a échangé avec la presse, au Casino du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody. Lors de cette conférence de presse, l’artiste chanteur n’a pas manqué de se prononcer sur l’actualité en Côte d’Ivoire, notamment la saisie record de cocaïne qui suscite beaucoup de réactions.

A la question de savoir son avis sur les dernières interpellations des personnes mêlées à cette affaire de COCAÏNE, ALPHA Blondy répond : « Relativement à cette information de la farine et la cocaïne je n’ai ni la compétence ni la qualité de me prononcer là-dessus, mais ça fait 26 ans que je n’ai plus fumé le cannabis », a-t-il indiqué.

Mieux, la star du reggae a profité pour répondre à tous ceux qui pensent qu’il consomme de la drogue à l’instar de certains artistes du reggae. « Je n’ai jamais consommé la cocaïne« , a ajouté l’auteur du morceau Pompier pyromane.