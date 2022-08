« Je n’ai pas fait de formation mais je cartonne… »: Coah Hamond chic à propos d’Allô Caviar

Au cœur d’une vive polémique depuis le début de son émission Allô Caviar diffusée sur Life Tv, la coach Hamond chic est enfin sortie de ses gonds pour répondre à ses détracteurs.

C’est l’un des programmes télévisuels qui cartonnent actuellement en Côte d’Ivoire. L’émission Allô Caviar qui explose les records en matière d’audience depuis quelques semaines suscite tout de même certains avis controversés en raison de son contenu.

En effet, plusieurs internautes collent une mauvaise étiquette à cette émission de divertissement qui dans le fond, traite des thèmes liés à la vie en couple, ou encore le mariage. Pour preuve, l’émission a fait plusieurs fois déjà l’objet d’une plainte au niveau de la HACA, l’instance de régulation des médias en Côte d’Ivoire pour incitation à la débauche.

Récemment, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a même en raison de la recrudescence des plaintes, décidé de faire passer « ALLO CAVIAR » désormais après 22h pour protéger les moins de 16 ans. Fatiguée d’être critiquée par ses détracteurs qui estiment qu’elle n’a suivi aucune formation dans le domaine du hournalisme ou d’animation télé, la coach Hamond Chic est enfin sortie de son mutisme pour éclairer l’opinion publique à propos de son émission.

« Dans le fond, l’intention de mon émission est bonne, car raconter son histoire, parler des difficultés que l’on rencontre dans son couple, c’est aussi une forme de thérapie. Pour saboter l’émission, certaines personnes ont pris des extraits pour l’envoyer à la HACA. Mais ce sont des hommes qui gèrent cette instance d’autorégulation. Eux-mêmes, ils savent qu’en plus d’être une forme de thérapie, c’est une émission de divertissement et de convivialité. Les gens ont des problèmes, des soucis liés aux aléas de la vie. Donc, j’essaye à ma manière de chaque soir leur apporter de la bonne humeur« , a-t-elle indiqué.

Et d’ajouter: « Pour d’autres, je ne mérite pas d’être là où je suis. Car je ne suis pas animatrice, journaliste de profession. Ou encore que je n’ai pas fais des formations dans ces domaines. C’est exact. Mais aujourd’hui, les gens sont à la recherche de l’authentique. De programmes de télévision qui intéressent« , a-t-elle précisé.

Selon coach Hamond, si l’émission suscite autant d’engouement malgré les nombreuses critiques, c’est bien parce qu’elle intéresse. « En termes d’audience, mon émission cartonne. Elle est suivie partout dans le monde entier. C’est donc dire que ce que je fais, plait. Je suis pratique et non dans la théorie. Pour moi, c’est une inspiration divine. On n’oblige personne à suivre l’émission. D’ailleurs, il y a plusieurs chaînes de télévision. Donc, les spectateurs ont le choix. Mais, malgré cela actuellement, en termes d’audience, je bats tous les records. Je draine du monde« , a-t-elle conclu.