« je n’ai jamais trompé ma femme… », Majid Michel, célèbre coureur de jupon de Nollywood

Très connu pour ses rôles de coureur de jupon sur Gallywood, l’acteur nollywoodien Majid Michel n’est pas un « bad boy » dans la vraie vie. C’est d’ailleurs pour clarifier les choses que celui qui est devenu évangéliste a exprimé son désaccord face à certaines pratique en rassurant qu’il n’a jamais trompé sa femme.

L’infidélité ou l’adultère est un phénomène très courant chez les célébrités. Mais Majid Michel, fait l’exception malgré les rôle de bad boy qu’il joue parfois. Dans un entretien accordé à Kanatanka TV, il a confié qu’il ne pratiquera jamais l’adultère ni n’aura de maîtresse car il a un amour indéfectible pour sa femme. « Je n’ai jamais trompé ma femme. Même si nous étions dix dans la famille, je ne veux pas de mères différentes. Je n’en aime qu’une seule », a-t-il déclaré.

Des révélations confirmées par l’actrice productrice de cinéma ghanéenne, Yvonne Nelson qui confie que son collègue, Majid Michel refuse de travailler avec tout producteur qui a un mauvais scénario sur le plateau. A en croire, ses déclarations, l’acteur a même snobé plusieurs rôles qui ne répondaient pas à ses aspirations. C’est pourquoi, elle dit avoir gagné sa confiance grâce à sa production authentique et ses compétences.

Un succès retentissant

Majid Michel est né le 22 septembre 1980 de père libanais et de mère ghanéenne. Malheureusement, il a perdu sa mère en 2014 âgée de 68 ans. Pour ses études primaires, Majid a fréquenté l’école primaire de Sainte Thérèse tandis que ses études secondaires le faisaient déménager pour étudier à la célèbre Mfantsipim; une école secondaire méthodiste à Cape Coast, au Ghana.

Au cours de ses études secondaires, Michel était activement impliqué dans le théâtre et était membre du club de théâtre de l’école. Ainsi, il a reçu le prix du meilleur acteur lors de l’une de leurs représentations le jour de l’émancipation à Cape Coast, au Ghana.

Son rôle dans la série télévisée, « Ce qu’on fait par amour » lui a donné le surnom de «shaker». L’une des choses qu’il respecte le plus est son mariage. En effet, en 2015, Majid Michel et son épouse, Virna Michel, ont renouvelé leurs vœux après 10 ans de mariage et forment aujourd’hui, avec leurs trois enfants, l’un des couples puissants de Gallywood .