« Je me voyais déjà en exil », ce jour où Vano Baby s’est enfui du Bénin

- Publicité-

Dans une récente interview, le rappeur Béninois Vano Baby est revenu sur son concert qui a fait grand bruit en 2017 au concerto à Cotonou au Bénin où il s’est laissé aller à un spectacle audacieux.

Le rappeur Vano Baby a frôlé la prison en 2017 lorsqu’il a osé une scène érotique en plein spectacle sur son morceau « Adigoue gbohoun gbohoun ». Ce jour là, en plein concert, une femme bien ronde et potelée a débarqué sur scène et s’est mise en transe presque nue avec des déhanchements incroyables. Plutôt que de s’en éloigner, Vano Baby s’est prêté au jeu, s’y colle en livrant un spectacle à la limite érotique au public.

La séquence de la scène avait fait le tour des réseaux sociaux et a suscité de vives indignations. Interrogé sur cette scène dans l’émission « Cliché », Vano Baby reconnait avoir tout prévu à quelque exception près. « C’est vrai, aujourd’hui je peux le dire, c’était préparé. Sauf que je ne savais pas qu’elle allait s’habiller comme ça. Je savais qu’on allait s’amuser un peu mais elle est allée un peu loin. Comme allé trop loin ne fais pas partie de mon dictionnaire, moi-même, ça m’a plu« .

- Publicité-

Fuite de Vano Baby du Bénin

La scène s’est produite un samedi soir et ce n’est que le dimanche vers 18 heures que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. « Mon téléphone a commencé par sonner. J’étais à la maison tranquille et c’est ma maman qui m’appelle en pleurs, (…) je me suis dit que c’est une histoire de buzz et que ça va passer très tôt », a-t-il expliqué.

Mais la polémique s’est enflée et Vano Baby s’est vu en danger. « Le lundi matin très tôt, j’ai reçu un coup de fil, la personne me disait que j’allais être interpelé. J’ai pris une voiture, et je suis rentré dans Lomé, puis j’ai pris mon billet pour Abidjan« , a confié Vano Baby qui ne pensait plus revenir au Bénin.

Entre la prison et l’exil, vano Baby n’a pas fait dans la dentelle pour faire son choix. Heureusement, le calme est revenu grâce à l’intervention de Ulrich Adjovi, promoteur du centre culturel Concerto où a lieu le concert. « Après, celui qui a le concerto, Ulrich Adjovi, m’a dit de revenir, on allait voir le préfet. J’ai attendu que tout se calme avant de revenir. Sinon, je me voyais déjà en exil« , a révélé le rappeur Béninois Vano.

- Publicité-

Les mises en garde du préfet Modeste Toboula

Quelques jours après la scène, le préfet du Littoral Modeste Toboula a convoqué expressément l’artiste Vano Baby et son staff à la préfecture pour s’expliquer sur l’incident. Pour Modeste Toboula, préfet du littoral au moment des faits, l’expression des libertés ne doit pas empiéter sur les mœurs publiques.

De son côté, Vano Baby qui a été rassuré par le promoteur du Concerto a rejoint le Bénin. Lors de la rencontre, l’artiste a présenté ses sincères excuses au préfet et a pris l’engagement d’éviter de tels incidents les fois à venir.

Selon Modeste Toboula, les promoteurs culturels et les artistes ne doivent pas faire de l’immoral un fonds de commerce. Cette initiative du préfet a été saluée non seulement par le staff de l’artiste et le promoteur du Concerto, Ulrich Adjovi mais aussi par les internautes.

Articles similaires