« Je me suis mariée par intérêt », Sabine Dié révèle les dessous de son mariage sur Allô Caviar

Sabine Dié, influenceuse ivoirienne exerçant dans l’immobilier et également une férue de la mode a fait des révélations sur son mariage lors d’un entretien sur l’émission Allô Caviar d’Hamond Chic.

Invitée à se prononcer sur le thème « Mariage : Amour ou Intérêt », Sabine Dié n’a pas fait dans la dentelle pour exprimer son intérêt pour l’argent. Elle soutient s’être mariée pour de l’argent parce que son mari « est fruiteux, sa famille est fruiteuse et moi même je descend d’une famille royale. Pourquoi aller prendre un poivre qui va venir éternuer chez moi », a-t-elle lâché.

A l’en croire, elle s’est mariée pour de l’argent. « Je me suis mariée par intérêt. L’argent déjà en premier et puis, comme je le dis, l’appétit vient en mangeant », a-t-elle clarifié. Sur Allô Caviar, Sabine Dié a également raconté sa rencontre avec son mari avec qui elle est depuis 20 ans.

« Je faisais du babysitter dans le 16è arrondissement de Paris. Je descends, j’entends, Mademoiselle, je pensais qu’il allait me dire de garder ses enfants. Il me dit: je peux avoir votre numéro? Et j’en parle à ma patronne: et elle me dit : « qu’est-ce que vous attendez. Vous voyez votre avenir, ou vous vous voyez toujours dans du babysitter. Aujourd’hui, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble et tout se passe bien », a-t-elle révélé.

Mariée et mère de trois enfants, Sabine Dié estime qu’elle ne pourra jamais souffrir avec un homme. Mieux, elle précise que si son mari devenait pauvre, elle sautera sur le dos de quelqu’un d’autre.