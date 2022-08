« Je me suis convertie à l’islam à cause de… »: l’actrice Akuapem Poloo se lâche

L’actrice Akuapem Poloo a finalement réagi aux rumeurs selon lesquelles elle s’est convertie à l’islam à cause d’un richissime homme d’affaire musulman qui lui aurait promis de l’épouser. Dans une récente interview, l’influenceuse a donné les vraies raisons qui sous-tendent sa conversion à l’islam.

Fatiguée d’être critiquée sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de sa reconversion à l’islam, l’actrice et influenceuse ghanéenne Rosemond Alade Brown qui porte désormais le nom musulman Haniya a brisé le silence pour éclairer l’opinion publique à propos de sa conversion. Selon les explications données par l’actrice, elle s’est convertie à l’islam à cause de son fils et non pour le mariage comme le spéculent certains médias.

S’exprimant dans une entrevue avec Ameyaw TV, Akuapem Poloo a révélé qu’elle s’était toujours intéressée à l’islam et qu’elle avait prévu d’abandonner le christianisme pour la foi musulmane il y a des années.

« Je n’ai pas changé ma foi pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, surtout pas parce que je suis allé en prison et qu’il y avait des gens de différentes confessions en prison. L’islam est quelque chose que l’on voulait depuis longtemps rejoindre. Si vous me voyez un jour normal en dehors des réseaux sociaux, vous penserez que je suis musulman parce que je suis toute couverte et modeste« , a-t-elle indiqué.

Akuapem a ensuite révélé que le père de son enfant est musulman, donc son fils est automatiquement musulman. A l’en croire, elle veut seulement guider son fils dans la religion dans laquelle il est né. « L’islam est quelque chose que j’ai toujours voulu, c’est pourquoi j’ai accouché avec un homme musulman et mon fils est musulman. En 2012, je n’étais pas Poloo mais j’ai accouché avec un musulman, ça devrait vous dire que j’ai aimé les musulmans et l’islam« , a-t-elle martelé.

Pour rappel, Akuapem Poloo s’est fait connaître sur les plateformes grâce à des vidéos virales de twerk. Mais est devenue très célèbre après avoir posé nu avec son fils à l’occasion de son anniversaire en décembre 2021. Elle avait été condamnée à trois mois de prison par la justice Ghanéenne. Sa condamnation avait suscité beaucoup de réactions dont celle de la rappeuse américaine Cardi B.