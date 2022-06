« Je me sens très bien avec KS Bloom »: Indira dit enfin toute la vérité

Au centre d’une grosse polémique de relation amoureuse avec le rappeur gospel Ivoirien KS Bloom, la chanteuse camerounaise Indira a finalement réagi pour éclairer l’opinion publique.

Le chanteur gospel Ivoirien KS Bloom est-il en couple avec la camerounaise Indira ? C’est la question que se posent les internautes depuis quelques jours sur la toile. Tout a commencé après la fuite d’une série d’images très coquines des deux stars du gospel.

En effet, sur l’une des images devenues virales sur la toile, l’on peut clairement voir les deux chanteurs gospel très complices, alors qu’ils se tenaient la main en pleine rue. Il n’en fallait pas plus pour donner du grain à moudre à la machine des internautes.

Pendant que les internautes évoquaient déjà une relation amoureuse entre les deux chanteurs, l’artiste camerounais Tenor est monté au créneau pour ajouter de l’huile au feu à travers une réaction très subtile. « Le Cameroun et la Côte d’ivoire ont toujours eu de magnifiques relations diplomatiques. Bonne fête KS BLOOM et INDIRA« , a écrit le fiancé de la web comédienne Eunice Zunon.

Indira sort de son silence !

Face à cette grande polémique qui continue de s’enfler sur la toile, la nouvelle étoile montante du gospel camerounais est enfin sortie de son silence pour faire des mises au point sur la nature de sa relation avec KS Bloom.

« Je ne sais pas pourquoi vous pensez que KS Bloom est mon gars. C’est pourtant juste un ami que j’aime bien et avec qui je partage beaucoup de choses. Je me sens très bien avec lui, en plus, il existe des vraies amitiés fille garçon. Ne vous imaginez rien. Mon époux, c’est Jésus…« , s’est lâchée la jeune chanteuse camerounaise.

Vivement, on espère que cette sortie d’Indira pourra mettre fin à cette rumeur qui fait boule de neige sur les réseaux sociaux.