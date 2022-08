“Je me battrai corps et âme…”, Debordo s’engage pour la libération des soldats ivoiriens arrêtés au Mali

L’artiste coupé-décalé Debordo Leekunfa ne compte pas baisser les bras dans sa lutte pour la libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Après avoir été chassé d’une scène où il est accusé d’avoir attaqué les maliens notamment l’artiste Sidiki Diabaté, le chanteur vient d’annoncer l’organisation d’un concert en hommage à ses compatriotes détenus.

Invité pour une prestation au Maquis Internat situé dans la commune de Yopougon le dimanche dernier, Debordo Leekunfa s’est fait éjecter de la scène par le promoteur du Maquis après avoir tiré à boulets rouges sur les maliens à cause de l’affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali.

“Libérez nos soldats ! Sidiki Diabaté, si tu es garçon, fais un concert je vais voir. Si un malien est garçon, il n’a qu’à faire un concert, on va voir clair dedans“, a lancé Debordo Leekunfa en pleine prestation bien avant d’être éjecté de la scène.

Alors que ces propos continuent de faire l’objet d’une grosse polémique sur la toile, le Mimi national est revenu à la charge pour enfoncer le clou. Dans un message sur sa page Facebook, l’ancien ami du regretté Dj Arafat a annoncé à ses fans, l’organisation d’un géant concert dans le seul but de réclamer la libération de leur compatriotes arrêtés au Mali.

“Je me battrai corps et âme pour ma patrie! Dans peu de temps, je me donnerai en concert au palais de la culture en hommage à nos 49 soldats, vive leur libération ! La date vous sera communiquée ! Que chacun prépare son drapeau ! Nous allons démonter au monde entier l’ amour qu’on porte pour notre pays ! Vive la Côte d’Ivoire ! Vive la partie ! Vive l’Ivoirien ! Côte d’Ivoire oyé. Mais surtout, mettez Dieu dans tout ce que vous faites , car moi seul Dieu me gère”, a écrit Opah la nation.

Pour rappel, la relation entre le Mali et la Côte d’Ivoire bat du plomb dans l’aile depuis l’arrestation des 49 soldats Ivoiriens au Mali. La junte malienne accuse les autorités Ivoiriennes de vouloir déstabiliser leur pays.