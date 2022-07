« Je l’ai vu sur les réseaux sociaux »: Didi B évoque sa rencontre avec sa femme Saraï

Invité sur l’émission Life Week-end de ce vendredi 1er juillet 2022, le rappeur Ivoirien Didi B s’est confié sans langue de bois sur sa vie privée. L’occasion pour le leader du groupe Kiff no Beat de raconter sa première rencontre avec son épouse Saraï.

Didi B occupe désormais une place de choix dans l’univers du rap Ivoire. Classé au premier rang des rappeurs Ivoiriens les plus en vogue, Bassa Zéréhoué Diyilem de son vrai nom continue de faire parler de lui surtout après la sortie de son nouvel album » Mojo trône 2″ qui cartonne dans le monde entier depuis sa sortie.

Lors de son passage sur l’émission Life week-end de ce vendredi, le protégé du rappeur français Booba s’est ouvert aux questions de l’animatrice Konnie Touré dans la rubrique Confessionnal. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a rencontré son épouse Saraï, à qui il ne rate jamais l’occasion de rendre hommage, le rappeur Ivoirien n’a pas fait dans la dentelle.

« On s’est rencontré sur les réseaux sociaux. Je suis rentré dans son inbox pour lui écrire mais elle ne m’a pas calculé au début. Après elle m’a répondu, on a calé un rendez-vous pour se rencontrer et on est devenu des amis. Elle m’a beaucoup conseillé sur les clashs que je faisais dans le game. Et après c’est moi qui ai insisté pour qu’on soit ensemble », s’est lâché l’ex membre du groupe Kiff no Beat.

Pour rappel, à l’occasion du lancement de son nouvel album il y a quelques jours, Didi B a surpris sa communauté en annonçant son mariage avec Sarai après l’avoir invité sur scène. « On se marie dans le mois d’août », a lancé le rappeur après un long baiser langoureux avec sa fiancée. En couple depuis 10 ans, les deux tourtereaux ont fait leur mariage coutumier le samedi 19 mars dernier 2022.