« Je fais beaucoup attention à… » Meiway dévoile enfin le secret de son « éternelle jeunesse »

Véritable figure de proue de la musique Ivoirienne, Frédéric Désiré Patrice Ehui alias Meiway ne présente pas un physique qui se trouve en phase avec son âge. Toujours craquant à chaque sortie, le concepteur de Zoblazo qui reçoit régulièrement des compliments vient de partager son secret avec ses fans.

Âgé de 60 ans, Meiway présente toujours un physique conservé qui séduit tous les internautes. En plus de ses trois décennies de carrière, le chanteur qui s’est vu attribuer le surnom « toujours jeune » se trouve en parfaite santé et continue de sauter sur scène comme au début de sa carrière.

Même si Meiway arrive tout de même à sentir pour sa part, une différence entre son physique quand il était jeune et celui qu’il affiche actuellement, il reconnaît tout de même qu’il fournit un certain nombre d’efforts qui lui permettent de garder l’apparence d’une personne qui parait plus jeune que son âge. D’ailleurs, le chanteur n’a pas hésité à partager ses secrets avec ses fans.

« Pour être honnête, je ne me plais plus physiquement. Je ne me sens plus trop beau comme par le passé. Des poils blancs qui poussent un peu partout. Mes yeux ont un peu rétréci« , a-t-il indiqué avant d’ajouter:

« Si j’ai l’apparence d’une personne qui physiquement ne vieillit pas, c’est juste parce que je suis toujours en activité. Je fais beaucoup attention à mon hygiène de vie. Je ne fais rien avec excès. Je ne m’alimente que lorsque j’ai faim. Je ne bois que lorsque j’ai soif. J’élimine beaucoup à travers la sueur. Cela se constate lors de mes prestations où je transpire beaucoup. Tout se passe dans la tête. J’ai jusqu’à aujourd’hui gardé les mêmes réflexes de mon adolescence« , a-t-il indiqué.

Poursuivant sur la même lancée, l’artiste a évoqué son hygiène qui joue également un grand rôle dans la préservation de sa santé. « Chaque jour à mon réveil je dresse moi-même mon lit. Mes sous-vêtements c’est moi-même qui les lave. Bien que j’ai une servante et une machine à laver. Je suis une personne très maniaque. Je fais également beaucoup attention à ma santé« .

Et d’ajouter: « Je n’attends pas d’être malade pour me rendre à l’hôpital. Je fais très souvent mes visites médicales mon bilan de santé pour prévenir d’éventuels maux et les extirper”, a déclaré le roi du Zoblazo.