« Je dois arrêter de faire des bêtises », Lolo Beauté en pleurs

Quelques heures après sa libération, l’influenceuse ivoirienne Lolo Beauté est montée au créneau pour annoncer en pleurs avoir pris de nouvelles résolutions.

La sœur de Camille Makosso, Lolo Beauté a été interpelée samedi 3 juin 2023 pour atteinte à la pudeur. Lors de sa présentation au procureur lundi matin, il est reproché à Louise Makosso alias Lolo Beauté d’avoir laissé tomber sa serviette en pleine séance d’épilation.

Libérée après des heures au parquet, Lolo Beauté est revenue sur les raisons de son arrestation. « Les gaffes que j’ai faites sont tellement graves que si je dois continuer à demander pardon, je vais toujours demander pardon. Je suis un être humain, je commets des fautes », A-t-elle affirmé.

De nouvelles résolutions

La sœur de Camille Makosso rassure avoir tiré leçon de cet incident. C’est pourquoi, Lolo Beauté a pris de nouvelles résolutions pour ses sorties sur les réseaux sociaux. « Je ferai mes vidéos pour plaisanter et faire rire les gens, encourager la jeunesse à devenir aussi des femmes d’entreprises comme moi sans compter sur un homme. Je me rends compte que les vidéos où je fais des bêtises sont plus partagées que lorsque je pose ma caméra et je dis aux femmes : ‘Ayez la rage de réussite.’ Je suis ivoirienne et fière. J’adore mon pays et rien que pour ça je dois arrêter de faire des bêtises’’, rassure-t-elle en larmes dans un direct sur sa page Facebook.

Aussi a-t-elle réitéré ses excuses publiques à tous les ivoiriens. « Ce soir, j’ai décidé de faire cette vidéo pour encore une fois de plus dans un premier temps, demander pardon. Je demande une fois de plus pardon à toute la Côte d’Ivoire, à toutes les femmes, aux autorités de la HACA pour ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux. […] J’ai commis beaucoup d’erreurs.

Je suis à Abidjan et je me mets à genoux devant tout le monde pour vous dire, une fois de plus, je vous demande pardon. Je l’ai fait depuis l’Europe, je le fais encore depuis Abidjan. Je ne suis pas parfaite, j’essaie de changer et je suis convaincue que je vais changer. Je vous en fais la promesse. […] C’est fini’’, a-t-elle déclaré.

