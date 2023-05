« J’ai perdu la majorité de mon temps à l’école », Vano Baby

- Publicité-

Vano Baby dit le sorcier vivant pense avoir perdu la majorité de son temps à l’école. L’artiste Béninois s’est confié lors d’une interview sur l’émission « Cliché ».

Aurel Sylvanus Adjivon alias Vano Baby, encore connu sous le nom Azéto gbèdé (Sorcier Vivant) a fait ses débuts dans l’univers du rap dès sa jeune enfance. Reçu sur l’émission Cliché il y a quelques mois, l’artiste a été interrogé sur ses débuts dans le showbiz béninois.

Contrairement aux artistes qui révèlent être nés dans la musique, Vano Baby indique avoir commencé lorsqu’il faisait ses premiers pas au collège. « J’ai connu le rap en 6è grâce à un ainé, je passais la majorité de mon temps dans sa chambre, à l’écouter et à écouter la vieille école », a-t-il révélé.

- Publicité-

Mais dit-il, un jour, alors que son « aîné » composait un texte, Vano décide de le défier. « Et un jour, il était en train de griffonner un nouveau texte et je lui ai dit: ce que tu fais là, je peux le faire, donne moi 24 heures, je te fais ce que tu fais mais en mieux. Et je suis revenu avec le texte ». A en croire Vano Baby, comparé à ce qu’il fait aujourd’hui, « c’était du n’importe quoi ».

Mais ce qui a le plus marqué l’enfance de Vano Baby, c’est l’école. « J’étais intelligent mais j’aimais pas l’école. Parce que Jusqu’à présent, je pense que j’ai perdu la majorité de mon temps à l’école, à apprendre à lire et à parler français« , a déclaré Vano Baby.

Visiblement, l’artiste Béninois ne voulait vraiment pas aller à ‘école. « J’ai appris l’essentiel depuis longtemps et j’ai perdu beaucoup de temps à apprendre. Peut-être que ça va me servir après. Je me voyais comme un moins que rien, je ne me suis jamais imaginée artiste », a-t-il expliqué.

Articles similaires