« J’ai mis Dieu de côté et c’était une erreur », Youssoupha raconte la plus grosse difficulté de sa carrière

Le rappeur français Youssoupha a fait des confidences sur la plus grosse difficulté de sa carrière musicale dans un entretien accordé à Abidjan Show.

Le rappeur Youssoupha est l’un des meilleurs rappeur de sa génération. Mais il a failli ne jamais connaître le succès qu’il caresse en ce moment après avoir perdu toute confiance en lui même. « J’ai eu un gros moment de doute dans ma carrière, c’était quand j’ai sorti mon premier album « À chaque frère » et mon deuxième album « Sur les chemins du retour », c’était vraiment de très bons albums car très bien reçus par la critique des spécialistes mais commercialement, c’était pas la folie”, a confié Youssoupha.

L’artiste soutient avoir fait du rap sa passion mais les critiques l’ont fait dévier du bon chemin. « J’ai commencé à complexer sur le fait que j’avais pas de gros succès commerciaux. Ça commencé à me faire douter de moi-même, de ma musique donc j’ai commencé à beaucoup écouter les gens. Ce qui s’est passé c’est qu’à un moment, j’ai tout perdu, ma maison de disques, j’arrivais plus à avoir quelque chose, j’avais plus confiance en moi », a expliqué le rappeur français.

- Publicité-

A l’en croire c’est en référence à toutes ces difficultés que dans son album « Noir Désir» il a introduit par: «Je ne peux pas craindre les hommes, ils pourraient se comparer à Dieu» car à un moment aussi, j’ai tellement craint les hommes qu’ils sont rentrés dans ma tête et j’ai mis Dieu de côté et c’était une erreur. Dès que j’ai compris mon erreur, du coup, ça peut paraître être une arrogance mais j’ai eu énormément confiance en moi jusqu’aujourd’hui ».

Aujourd’hui, le rappeur Youssoupha rassure qu’il a fini par rester fidèle à lui-même et à son travail en s’imposant comme l’un des meilleurs rappeur de sa génération.

Articles similaires