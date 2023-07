« J’ai fait une grande dépression, je m’enfermais dans la douche pour pleurer », Kim Makosso

La fille aînée du général Camille Makosso, Kim a révélé avoir fait une dépression pendant les trois ans qui ont suivi le décès de sa mère.

Au lendemain du décès de sa mère, Kim Makosso est plongée dans une dépression incontrôlable. La jeune femme s’est confiée dans un live sur son compte tiktok alors qu’elle causait avec ses abonnés sur sa stratégie pour surmonter le décès de sa mère.

« J’ai très mal vécu la mort de ma mère, j’ai fait une dépression, je suis restée dans le silence, je vivais seule à cause du décès de ma maman. De l’année où ma maman est décédée jusqu’à fin 2022 », a révélé Kim Makosso. D’après la fille aînée de Camille Makosso, elle n’acceptait pas le décès de sa mère.

« C’est fin 2022 que j’ai tout compris. Je soufrais en silence, la nuit, quand je veux pleurer, je ferme les deux portes, je m’assoir sous la douche et pleure, je me mets à crier », a-t-elle raconté.

Celle qui se fait appeler le sucre charismatique de Axel Merryl reconnait que l’arrivée de certaines personnes dans sa vie a considérablement changé sa vision sur la mort de sa mère. Elle évoque ainsi sa rencontre avec l’humoriste et artiste chanteur Béninois Axel Merryl et ses amis dont Bovann, Thema, et Anatala avec qui, elle partage le toit de la célébrité sur le réseau social Tiktok en Afrique Francophone.

