« J’ai fait le zénith de Paris, j’ai pris 900€ », triste révélation de Gims sur sa carrière

Le chanteur franco congolais Gims a fait des confidences surprenante sur sa carrière musicale d’artiste et sur les revenus de ses spectacles.

La vie des artistes n’est qu’illusion. C’est ce que l’artiste rappeur franco Congolais Gandhi Djuna, connu sous son nom d’artiste Gims a dévoilé dans une confidence inattendue alors qu’il évoquait la vie des artistes les plus célèbres au monde.

A en croire l’artiste, ce sont les promoteurs des spectacles qui s’enrichissent derrière les artistes. « J’ai chanté désolé , Waiti by nigth , je repartais avec 250€. Je faisais paris Quimper en viano pour aller chercher mes 250€. Et je le faisais parce que j’avais pas le choix. Lorsque je chantais waiti bu night les gens ils me voyaient à la télé , pensaient déjà que j’étais millionnaire. J’ai fait le zénith de paris j’ai pris 900€. Derrière quand tu parlais au booker il te dit mais je vous ait vendu à 16000€. Mais toi tu recevais que 250€ », a-t-il confié.

Gims insiste que tout ce que les artistes montrent comme richesse n’est que du leurre. « On fanfaronne à montrer des belles voitures, des jets privés. On cherche juste une validation. Si personne n’a vu ton poste et bah ça ne vas pas te mettre bien », a-t-il clarifié.

