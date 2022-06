« J’ai eu 8 enfants de 4 femmes et… »: Didier Zokora se confie sur sa vie privée

De passage sur le plateau de l’émission Life week-end ce vendredi 10 juin, l’ancien milieu de terrain des Éléphants de Côte d’Ivoire Didier Zokora, a fait de nombreuses révélations sur sa vie privée.

Ce n’est plus un secret pour personne ! Depuis sa énième rupture avec l’ancienne miss Côte d’Ivoire, Séry Dorcas, les Ivoiriens ont très vite collé une étiquette de « coureur de jupons » à l’international Ivoirien Didier Zokora. Invité récemment sur Life Tv, l’ancien joueur de Tottenham a finalement donné quelques précisions sur sa vie amoureuse.

Interrogé sur les nombreuses rumeurs qui circulent sur sa personne depuis sa rupture avec la Miss Côte d’Ivoire 2005 qui lui a donné une fille, l’ex célèbre footballeur a évoqué la surmédiatisation de ses relations amoureuses. A l’en croire, c’est le fait qu’il affiche toutes les fois sa relation sur les réseaux sociaux que les gens pensent qu’il est un homme à femmes.

« Je n’aime pas les femmes. Mes relations ont été exposées; du coup, on pense que j’aime les femmes. Je me suis marié deux fois. J’ai fait deux divorces dans ma vie. J’ai montré aux Ivoiriens les personnes avec qui j’étais. On ne peut pas prétendre que j’aime les femmes alors que j’affiche publiquement mes relations. On me juge sur ce qu’on voit… (comme étant un coureur de jupons, ndlr). Je suis un homme d’amour, donc la femme avec qui je suis, je ne la cache pas. Je montre à tout le monde que cette femme est ma chérie », a indiqué Didier Zokora.

Par la suite, l’ancien milieu défensif des Eléphants de la Côte d’Ivoire n’a pas manqué de dévoiler à la face du monde le nombre d’enfant qu’il a actuellement. « J’ai eu la chance d’avoir 8 enfants de 4 femmes différentes, le plus important, c’est que mes enfants puissent se connaître, parce qu’ils portent un seul nom de famille, c’est Zokora. Les 4 premiers sont en Europe avec leur mère (…) Avec Yvanna, la fille de Dorcas, c’était un peu compliqué. Au départ c’était un peu chaud, mais avec le temps, les plaies sont guéries »., a-t-il déclaré.

Pour rappel, la relation entre Didier Zokora et Séry Dorcas, a connu du plomb dans l’aile quelques mois seulement après la naissance de leur fille Yvanna. A la suite de plusieurs incompréhensions, les deux célébrités ont finalement opté pour le divorce. Le sujet avait fait l’objet d’une grosse polémique à la suite d’une vidéo publiée par Séry Dorcas dans laquelle, on pouvait voir le footballeur en train de récupérer une partie des cadeaux qu’il avait faits à son ex femme, notamment des voitures de luxe. Après cet épisode, chaque membre de cet ex-couple a depuis refait sa vie. Le footballeur s’est mis en couple avec une femme d’origine congolaise.