“J’ai été folle, j’ai perdu la raison”, poignant témoinage de Diam’s sur sa santé mentale

Dans son autobiographie et documentaire intitulé “Salam”, la rappeuse Diam’s a fait des témoignages chocs sur sa santé mentale. L’artiste a révélé avoir fait une tentative de suicide après avoir été diagnostiquée bipolaire.

Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam’s, continue d’inspirer et de fasciner le public avec son témoignage sincère sur sa santé mentale. La rappeuse française, autrefois au sommet de la gloire, a révélé publiquement son diagnostic de trouble bipolaire, entraînant une profonde dépression et des séjours en hôpital psychiatrique.

Dans son autobiographie et son documentaire “Salam”, qui a été présenté au festival de Cannes l’année dernière, Diam’s s’est confiée livre avec courage et honnêteté sur les sombres moments de sa vie. “Je devenais peu à peu borderline… J’avais beau être devenue célèbre, il m’arrivait de pleurer seule comme une enfant en allant me coucher.“, a-t-elle révélé.

Diam’s, la descente aux enfers …

La descente aux enfers a atteint son apogée en 2008 lorsqu’elle a traversé une crise de folie, se retrouvant au bord du gouffre. “J’avais été prise d’une crise de folie, toute seule chez moi. J’avais été à deux doigts de me tuer ou de faire une très grosse bêtise… J’ai compris qu’il fallait que je me soigne.“

Mais Diam’s a réussi à se relever de ce terrible épisode grâce à sa foi en l’islam. Convertie à cette religion, elle attribue sa survie à la découverte du Coran sur une plage de l’Île Maurice. Elle déclare avec conviction : “Si je n’avais pas ouvert le Coran ce soir-là et trouvé un sens à ma vie, je pense que je me serais vraiment foutue en l’air.“

Diam’s, un exemple inspirant de résilience

Aujourd’hui, bien que la chanson soit derrière elle, Diam’s continue de partager son expérience pour aider d’autres personnes qui pourraient être confrontées à des problèmes de santé mentale. Son témoignage est un rappel poignant de la nécessité de prendre soin de sa santé psychologique et de l’importance de la religion pour certains individus.

Diam’s rappelle aussi que personne n’est à l’abri de la souffrance mentale, quels que soient la renommée ou le succès. Son histoire est un exemple inspirant de résilience et de rétablissement.

En parlant ouvertement de sa bipolarité, Diam’s brise le tabou entourant les maladies mentales et encourage les autres à chercher de l’aide et à ne jamais abandonner. Son témoignage offre un message d’espoir et de compréhension pour tous ceux qui luttent contre leur propre démon intérieur.