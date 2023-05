« J’ai déjà fait de la chirurgie esthétique … », Emmanuelle Kéita justifie son choix

- Publicité-

L’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéita a dévoilé les raisons pour lesquelles elle s’est adonnée à la chirurgie esthétique à un moment de sa vie.

En 2021, Emmanuelle Kéita avait avoué avoir gouté à la chirurgie esthétique tout en affirmant avoir uniquement touché à ses seins. « Je me suis fait refaire la poitrine, il y a de cela 8 ans au Brésil. Normal qu’ils soient toujours aussi rebondis», avait-elle confié à l’époque.

Mais aujourd’hui, l’influenceuse ivoirienne a donné les vraies raisons de ce choix. «Je suis consciente que la chirurgie esthétique découle d’un complexe que tu te crées en toi, moi c’était ma poitrine qui était hyper petite alors que mes fess€s étaient hyper gr0sses, donc je me suis refais les seins ».

Pour Emmanuelle Kéita, elle ne s’opposerait pas à la volonté de sa fille de refaire une partie de son corps. « Si ma fille elle vient me voir pour me dire qu’elle veut se refaire quelque chose sur son corps, c’est qu’elle a un complexe… Je ne lui dirai pas non toute de suite car à 18 ans on est déjà majeure donc elle peut se lever avec son argent et aller faire sa chirurgie esthétique », a-t-elle cnfié.

Considérant la raison qui l’a poussé à la chirurgie esthétique, Emmanuelle Kéita pense pouvoir décourager sa fille d’une autre manière. « Ce que je vais faire par contre, c’est essayer de l’aider à se décomplexer… », a-t-elle souhaité.

