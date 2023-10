Jada Pinkett séparée de Will Smith depuis 7 ans: les troublantes révélations de l’actrice

- Publicité-

Dix-huit mois après la célèbre gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022, sa femme Jada Pinkett Smith a révélé être séparée de l’acteur depuis 7 ans.

Jada Pinkett et Will Smith forment un couple emblématique d’Hollywood. Tout le monde se souvient de la gifle donnée par Will Smith à l’humoriste Chris Rock lorsque celui-ci a essayé de faire une blague maladroite sur la calvitie de sa femme.

Dans son nouveau livre autobiographique intitulé “Worthy”, dont des extraits ont été lus par “People”, Jada Pinkett Smith fait une révélation totalement surprenante et déclare qu’en réalité, au moment de cette fameuse gifle, elle et Will Smith étaient séparés depuis six ans !

“Nous étions aux Oscars 2022 en tant que famille, mais pas en tant que mari et femme”, a écrit l’actrice de 52 ans. Dans son livre, Jada Pinkett Smith revient sur cette soirée mémorable et explique qu’elle a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un “sketch”. “Ce n’est que lorsque Will crie à Chris depuis son siège de garder le nom de sa femme hors de sa bouche, puis le répète, que je réalise la gravité de la situation, et que ce n’est pas un sketch”, a-t-elle rappelé.

Le couple séparé depuis 7 ans

L’actrice de 52 ans soutient qu’elle ne comprend pas pourquoi Will est si bouleversé. “Nous vivions des vies séparées et nous étions là en famille, pas en tant que mari et femme. Mais quand j’entends Will crier ‘femme’ dans le chaos de l’instant, je me dis instantanément : ‘Oh zut… Je suis sa femme !'”. À l’en croire, ils s’étaient secrètement séparés il y a six ans, sans jamais divorcer.

Les révélations de Jada Pinkett Smith concernant son couple avec Will Smith sont surprenantes, étant donné que le couple a toujours nié les rumeurs de séparation. En 2018, le couple avait affirmé s’être réconcilié après une “brève rupture”.

En 2020, Will Smith avait expliqué : “Nous avons décidé de nous séparer pendant un moment afin que chacun puisse trouver ce qui le rendrait heureux”… Avant de se remettre ensemble, du moins publiquement.

Le dernier rebondissement en date a eu lieu en 2021, lorsque la mère de Jaden et Willow Smith a admis avoir eu une liaison extra-conjugale avec le chanteur américain August Alsina. Will Smith a répondu en révélant à GQ qu’il était libertin depuis 2018.