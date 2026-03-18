Jacky Terrasson , pianiste de jazz franco-américain reconnu, fait l’objet d’une enquête du parquet de Bordeaux pour « viol sur mineur de 15 ans » concernant des faits qui se seraient produits en 2015, quand la victime présumée avait 6 ans, a rapporté France Culture et France Inter le 18 mars 2026. L’artiste, entendu fin 2025, nie les faits ; la présumée victime est aujourd’hui âgée de 16 ans.

Pianiste né à Berlin et produit par le label américain Blue Note, Jacky Terrasson est l’un des musicien·ne·s de jazz les plus en vue en France. Il a remporté une Victoire du Meilleur album Jazz et un Django d’or en 2003, et a collaboré avec des artistes comme Charles Aznavour, Dianne Reeves ou Jimmy Scott. L’homme, âgé d’environ 60 ans selon les informations disponibles, est désormais visé par une procédure judiciaire qui a pris une tournure médiatique importante.

Les faits reprochés remontent à 2015. Selon les éléments révélés publiquement, la jeune fille, alors âgée de 6 ans, accompagnait son père, lui-même musicien, lors d’une tournée de jazz ; l’accusé était décrit comme appartenant au cercle familial proche. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour « viol sur mineur de 15 ans ». À ce stade, le mis en cause nie les faits qui lui sont imputés.

Jacky Terrasson visé par une enquête pour « viol sur mineur » : la victime présumée « totalement fracassée »

Devant les médias du service public, l’avocate de la présumée victime, Me Cécile Boulé, a relaté que sa cliente avait gardé le silence pendant une dizaine d’années, expliquant qu’elle craignait de ne pas être crue en raison de la notoriété de l’artiste et de ses liens avec la famille : « Je ne peux pas parler parce qu’il est connu, je ne peux pas parler parce qu’il fait partie de mon cercle familial proche » a-t-elle déclaré.

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Selon le récit de Me Boulé, la prise en charge de la jeune fille par les équipes médicales du centre hospitalier de Bordeaux en mars 2025 a abouti à un signalement au procureur de la République, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale. Ce signalement a été l’élément qui a permis le déclenchement formel des démarches judiciaires visant à faire la lumière sur ces faits allégués.

L’avocate a aussi décrit l’état de la jeune fille, citant des professionnels et évoquant une jeune personne « totalement fracassée » qui tente depuis de se reconstruire. Ces éléments sont présentés par la défense de la victime pour expliquer la durée du silence et le cheminement ayant conduit aux plaintes.

Trois plaintes ont été déposées dans ce dossier : la plainte de l’adolescente durant l’été 2025 et les plaintes de ses deux parents, qui sont divorcés. Le mis en cause a été entendu à la fin de 2025 et conteste les accusations portées contre lui.