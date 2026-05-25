Alpes-de-Haute-Provence : un adolescent accusé de violences sexuelles sur une brebis après la diffusion d’une vidéo

Jeudi 21 mai 2026, l’association Stéphane Lamart a saisi le procureur de la République de Digne-les-Bains après la diffusion d’une vidéo signalée comme « particulièrement choquante » montrant des violences sexuelles sur une brebis, une affaire relayée par La Provence et qui suscite une procédure judiciaire et des mesures disciplinaires au sein d’un établissement agricole.

Selon le communiqué de l’association et les informations publiées par La Provence, les images présenteraient un élève d’un lycée agricole des Alpes-de-Haute-Provence en compagnie d’une brebis. La vidéo, filmée sur l’exploitation familiale de l’intéressé, aurait ensuite été partagée auprès de plusieurs camarades via un réseau social.

Le directeur de l’établissement, Serge Banet, a confirmé l’inscription de l’adolescent en classe de terminale au lycée du Chaffaut et indiqué que l’élève avait été « exclu pour la fin de sa scolarité ». L’association Stéphane Lamart a transmis le signalement et la vidéo au parquet afin que les autorités judiciaires déterminent les faits et les responsabilités pénales éventuelles.

Les éléments de l’enquête et les infractions évoquées

Le dossier transmis par l’association précise que l’élève concerné serait scolarisé au lycée agricole de Carmejane et domicilié à Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, information relevée dans le communiqué. La vidéo, dont la description a été rapportée par La Provence, montrerait un individu en train d’introduire ou de tenter d’introduire son sexe dans la bouche d’une brebis, le tout accompagné d’une attitude moqueuse.

La plainte déposée mentionne plusieurs infractions potentielles. Sont évoquées des atteintes à l’intégrité d’un animal, des actes à caractère sexuel commis sur un animal domestique ou captif, la diffusion d’images montrant des sévices ou actes de cruauté envers un animal, ainsi que la propagation de contenus à caractère pornographique pouvant être accessibles à des mineurs. Ces qualifications seront précisées au fur et à mesure des investigations.

La gestion de ce dossier a été confiée à la brigade de l’environnement et de la protection animale située à Sisteron, qui suit la procédure et conduit les investigations techniques et judiciaires. L’association Stéphane Lamart, à l’origine du signalement, a indiqué avoir saisi le procureur dès la réception de la vidéo et transmis les éléments à la justice pour qu’ils fassent l’objet d’un examen.

Au sein du lycée, la direction a pris une mesure disciplinaire à l’encontre de l’élève concerné en le suspendant pour la fin de l’année scolaire. Les autorités judiciaires et la brigade en charge du dossier disposent désormais des éléments matériels et des témoignages qui feront l’objet d’une analyse dans le cadre de la procédure engagée.