Andrea del Val agressée dans sa chambre d’hôtel à Cannes, son styliste Giovanni Laguna interpellé

Andrea del Val , élue Miss Venezuela 2025, a diffusé une vidéo dans laquelle elle apparaît le visage ensanglanté et accuse son styliste, Giovanni Laguna , d’être l’auteur des violences dont elle porte les marques. L’enregistrement a été publié au moment où la jeune femme séjournait à Cannes, en marge du Festival de Cannes, et la scène s’est déroulée dans une chambre d’hôtel, selon les images partagées sur les réseaux sociaux.

Dans la séquence visible en ligne, Andrea del Val filme d’abord son visage, puis la chambre, visiblement retournée. On entendrait des bruits et des cris qui auraient alerté d’autres clients de l’établissement, selon les premiers récits. Giovanni Laguna apparaît assis, visiblement agité, avant de se lever vers la jeune femme, et la vidéo s’arrête. Des photographies et extraits diffusés par le paparazzi Jordi Martin montrent ensuite Giovanni Laguna menotté et escorté par des policiers.

La police française a procédé à l’interpellation de Giovanni Laguna dans cet hôtel cannois. À ce stade, les services enquêteurs n’ont apporté aucune communication publique détaillant des poursuites ou les qualifications pénales retenues. Andrea del Val a choisi de rendre publiques les images de ses blessures sur ses comptes, ce qui a entraîné une large diffusion du dossier sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

Le styliste de Miss Univers principal suspect

Giovanni Laguna est présenté dans les médias comme un styliste et designer vénézuélien actif dans l’univers des concours de beauté. Il a notamment collaboré avec Fátima Bosch, couronnée Miss Univers 2025, et sa présence à Cannes s’inscrivait dans ce contexte de rencontres professionnelles, d’essayages et d’apparitions publiques. Aucun élément public n’établit que Fátima Bosch ait de près ou de loin participé aux faits qui sont dénoncés.

Selon le magazine Entrevue, Fátima Bosch a quitté Cannes récemment, une information relayée dans les médias ; cependant, aucun lien direct entre son départ et l’agression présumée d’Andrea del Val n’a été établi publiquement. Les usages médiatiques et sociaux autour des concours de beauté expliquent la forte attention portée à la présence de stylistes et de personnalités liées à ces événements sur la Croisette.

Les images partagées par Andrea del Val et reprisent par des organes de presse montrent une scène matérielle : blessures au visage, chambre en désordre, présence de personnel et d’autres témoins ayant alerté les forces de l’ordre. Les éléments factuels rendus publics à ce stade reposent principalement sur la vidéo publiée par la jeune femme et sur des clichés montrant l’interpellation de Giovanni Laguna.

La présomption d’innocence s’applique à toute personne mentionnée dans ce dossier. Les faits rapportés concernent une agression présumée survenue dans un lieu privé mais portée à la connaissance du public par la victime et relayée par les médias spécialisés et les paparazzi.