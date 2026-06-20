Mort de Claude Guillemot, cofondateur d’Ubisoft, dans le crash d’un avion de tourisme à La Baule

Claude Guillemot, cofondateur d’Ubisoft et figure historique du jeu vidéo français, est décédé le vendredi 19 juin dans le crash d’un avion de tourisme à La Baule (Loire-Atlantique) . L’information, confirmée par Ubisoft à l’Agence Radio France, indique qu’une seconde personne a également trouvé la mort dans cet accident survenu à proximité de l’aérodrome local.

Personnalité reconnue du secteur vidéoludique, Claude Guillemot était l’un des cinq frères fondateurs d’Ubisoft en 1986. Il siégeait au conseil d’administration du groupe et était présenté par l’éditeur comme un entrepreneur ayant une connaissance approfondie des nouvelles technologies et une expérience internationale, notamment en Asie où il a vécu plusieurs années.

Dans un communiqué transmis à l’Agence Radio France, Ubisoft a rendu hommage à son parcours en ajoutant que « nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans cette épreuve ». L’entreprise, devenue l’un des principaux groupes mondiaux de développement et d’édition de jeux vidéo, doit une part de sa construction à l’engagement des frères Guillemot.

Un crash survenu à proximité de l’aérodrome de La Baule

Selon des éléments rapportés par le média local ICI Loire-Océan, l’accident s’est produit peu avant 18 heures. Le petit avion de tourisme s’est écrasé dans un champ situé à proximité de l’aérodrome de La Baule alors qu’il était en phase d’approche pour l’atterrissage.

Le maire de La Baule, Franck Louvrier, a précisé que, d’après des témoins, l’appareil était en approche quand il aurait effectué un virage avant de s’écraser. Il a déclaré : « L’avion était en approche pour la phase d’atterrissage, quand, selon des témoins, il a procédé à un virage et s’est écrasé ».

Les premières informations disponibles ont été relayées par plusieurs médias nationaux et régionaux, ainsi que par des comptes d’actualité sur les réseaux sociaux. Les circonstances exactes du drame et l’identification officielle des victimes figurent parmi les points encore communiqués par les autorités locales et les services compétents.

Claude Guillemot restait impliqué au sein d’Ubisoft après la création du groupe, apportant son expertise au conseil d’administration. Sa carrière et son rôle dans le développement d’une entreprise devenue un acteur majeur du jeu vidéo sont soulignés par des collaborateurs et des partenaires du secteur.

Outre l’annonce d’Ubisoft et les déclarations locales, peu d’éléments supplémentaires ont été rendus publics à ce stade concernant l’appareil et les circonstances techniques de l’accident. Les sources citées indiquent toutefois la présence de deux victimes sur le lieu du crash.