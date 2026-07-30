Erwann Menthéour placé en garde à vue pour agressions sexuelles sur sa fille

Erwann Menthéour , ancien coureur cycliste devenu coach de célébrités, a été placé en garde à vue mardi à son domicile du 17e arrondissement de Paris, soupçonné d’agressions sexuelles sur sa fille lorsqu’elle avait entre 9 et 13 ans, ainsi que de provocation à l’usage de stupéfiants, selon des informations du Parisien.

L’homme de 53 ans, reconnu pour avoir entraîné des personnalités telles qu’Adriana Karembeu et Alexia Laroche-Joubert, a été interpellé dans le cadre d’une enquête préliminaire conduite par la brigade de protection des mineurs. Les faits sont qualifiés, dans l’ordonnance d’ouverture, d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans et de provocation directe de mineur de 15 ans à l’usage de stupéfiants. Placé en garde à vue depuis mardi, Erwann Menthéour n’a à ce stade fait l’objet d’aucune mise en examen et bénéficie de la présomption d’innocence.

La plainte a été déposée par la victime présumée, aujourd’hui âgée de 19 ans. D’après les éléments rapportés par le Parisien, les souvenirs des faits seraient remontés à la mémoire de la plaignante sous forme de flashs. Elle accuse son père d’actes qui se seraient déroulés entre 2017 et 2022, au domicile familial, alors qu’elle avait entre 9 et 13 ans. Outre les agressions sexuelles, la plaignante affirme que son père lui aurait fait consommer du cannabis et de l’alcool dès l’âge de 13 ans, et évoque des propos relatifs à des rencontres tarifées organisées au domicile familial.

Parcours sportif et reconversion professionnelle

Erwann Menthéour a d’abord été connu comme coureur professionnel. Passé pro en 1994, il a mis un terme à sa carrière cycliste en 1997, à l’âge de 24 ans, en raison d’une blessure et de soupçons de dopage. Il a ensuite reconnu avoir eu recours au dopage dans un livre paru en 1999, Secret défonce, ma vérité sur le dopage, où il relatait l’ampleur du recours à l’EPO dans le peloton à cette époque.

Après sa carrière sportive, il s’est orienté vers l’écriture, la nutrition et le coaching. Il est à l’origine de la méthode Fitnext, présentée dans un ouvrage puis déclinée en une plateforme en ligne, s’appuyant sur trois axes : le sport, l’alimentation et la relaxation. Cette approche lui a permis de développer une clientèle composée de personnalités médiatiques et de figures publiques, dont Adriana Karembeu et la productrice Alexia Laroche-Joubert, selon les sources publiées.

Au début des années 2000, il a également tenté une incursion dans la musique avec la sortie d’un single et d’un album. Plus récemment, il s’est exprimé publiquement sur le cyclisme professionnel ; en mars dernier, après la victoire de Tadej Pogačar sur Milan-San Remo, il a déclaré sur RMC Sport nourrir des doutes, jugeant que « ce que je vois dépasse largement ce que j’ai connu, vécu, et compris du très haut niveau » et estimant que le cyclisme avait « un passé trop sale » pour s’extasier sans s’interroger.