Sénégal: Bassirou Diomaye Faye acte la rupture avec Sonko par un acte fort

Bassirou Diomaye Faye officialise la création de son parti « Kiiraay, Les Patriotes Républicains » lors d’une assemblée constitutive à Dakar

​Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a franchi une étape décisive dans le paysage politique national en lançant officiellement, ce samedi 25 juillet 2026, sa propre formation politique intitulée « Kiiraay, Les Patriotes Républicains ». L’événement s’est déroulé au King Fahd Palace de Dakar lors de l’assemblée générale constitutive du parti.

​Signifiant « ce qui protège », le terme « Kiiraay » reflète la volonté du chef de l’État de positionner son mouvement comme un bouclier et un rempart pour les citoyens sénégalais.

​Cette démarche marque un revirement politique majeur pour Bassirou Diomaye Faye. Alors qu’il avait initialement prôné la séparation stricte entre la magistrature suprême et la direction d’un parti, ce qui l’avait conduit à quitter son poste de secrétaire général du Pastef à son arrivée au pouvoir. Maintenant, il devrait désormais prendre personnellement la présidence de cette nouvelle formation politique.

​Un test de loyauté au sein de la majorité et face au Pastef

​Le lancement de « Kiiraay » s’inscrit dans un contexte de rupture consommée et de recomposition de la scène politique, marquée par la réorganisation des forces autour de l’ancien tandem exécutif et des départs enregistrés au sein du Pastef comme de l’opposition.

​L’événement sert de test décisif pour évaluer le positionnement de plusieurs membres du gouvernement réputés proches du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à l’instar de Déthié Fall, Moustapha Guirassy et Cheikh Tidiane Dièye. L’adhésion ou l’absence de ces ministres sera observée de près pour mesurer les équilibres politiques actuels.

​Cap sur le terrain avant les défis parlementaires

​Ne disposant pour le moment d’aucun député au sein d’une Assemblée nationale toujours dominée par le Pastef, le parti « Kiiraay » entend très prochainement engager une grande tournée nationale afin d’asseoir sa présence sur l’ensemble du territoire sénégalais.