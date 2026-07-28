Léa Boumard, candidate Miss Excellence Pays de Loire 2026, décédée : le procureur évoque un suicide

Léa Boumard , candidate à l’élection Miss Excellence Pays de la Loire 2026, est décédée dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juillet 2026 à La Séguinière, près de Cholet (Maine-et-Loire). Le procureur de la République d’Angers a indiqué qu’il s’agirait d’un acte volontaire ; le comité régional a confirmé le décès via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Le comité Miss Excellence Pays de la Loire a publié le communiqué par l’intermédiaire de Kelly Tabareau, déléguée régionale et présidente du Comité. Dans ce message, la présidente a fait part de sa « immense tristesse » et a déclaré qu’« pour des raisons évidentes, nous ne donnerons pas davantage de précisions sur les circonstances de son décès ». Le post a été partagé sur les comptes officiels du comité.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses. Parmi les commentaires publiés sous le communiqué, plusieurs internautes ont exprimé leurs condoléances : « Oh… toutes mes condoléances que son âme repose en paix », « Quelle tristesse… Courage et condoléances à sa famille et à ses proches », ou encore « Nous sommes très attristés par cette terrible nouvelle, une jeune fille aussi jeune partir aussitôt ! Toutes nos condoléances aux parents et à toute sa famille. Qu’elle repose en paix ».

Le procureur d’Angers parle d’un « acte volontaire »

Des médias locaux, dont Courrier de l’Ouest, rapportent que la victime, âgée de 22 ans, a perdu la vie après une sortie de route à La Séguinière. Selon les éléments communiqués par le parquet, il s’agit d’un acte volontaire et non d’un accident de la circulation, formulation reprise par Éric Bouillard, procureur de la République d’Angers.

Conformément aux pratiques judiciaires, la gendarmerie a été saisie afin de déterminer précisément les circonstances de la disparition. Le rôle de la gendarmerie consiste à recueillir les premiers éléments techniques et à instruire les vérifications ordonnées par le parquet, en lien avec les constatations réalisées sur place.

Le comité Miss Excellence Pays de la Loire n’a pas souhaité fournir d’autres détails sur les circonstances du décès, invoquant la volonté de respecter la famille et la confidentialité des informations. La mention d’un acte volontaire par le procureur figure dans les communiqués et les dépêches ayant relayé l’information depuis la nuit du 26 au 27 juillet 2026.

La jeune femme participait au concours régional Miss Excellence Pays de la Loire 2026 en tant que candidate. Le décès a été annoncé publiquement par le comité régional dans les heures qui ont suivi l’événement, entraînant la diffusion des réactions et des messages de condoléances sur les réseaux sociaux.