Lisa, éleveuse de chevaux, brûlée au visage lors d’une agression par des gens du voyage

Lisa , éleveuse de chevaux, s’est rendue en Mayenne pour livrer un poney Shetland vendu 1 500 euros et a été victime d’une agression d’une rare violence : piégée dans un campement, elle a été séquestrée et torturée avant de parvenir à s’échapper, selon son récit rapporté par la presse.

La transaction devait être une simple vente entre particuliers. Le rendez-vous fixé dans un campement de gens du voyage en Mayenne a tourné au drame dès l’arrivée de la vendeuse, qui indique avoir été encerclée par plusieurs individus.

Après sa sortie du campement, Lisa a confié aux journalistes avoir craint pour sa vie. « Je me suis vue mourir », a-t-elle déclaré à nos confrères de Valeurs Actuelles, décrivant des scènes de violence extrême.

Une vente de poney qui bascule dans l’horreur

Éleveuse de profession, Lisa avait accepté de se déplacer pour remettre le poney au nouvel acquéreur et percevoir la somme convenue de 1 500 euros. Le déroulement habituel d’une vente animale entre particuliers a été interrompu par une agression violente dès l’arrivée de la vendeuse sur le lieu de rendez-vous.

Selon le récit livré par la victime, l’accueil sur place n’a pas été celui d’une transaction commerciale : à peine entrée dans le campement, elle s’est retrouvée retenue et entourée par plusieurs personnes. Les faits se sont déroulés « à l’abri des regards », d’après ses déclarations.

La jeune femme raconte avoir subi des sévices physiques d’une extrême brutalité. Les termes employés par la victime évoquent des actes de torture et de barbarie infligés pendant plusieurs minutes. À la suite de l’agression, son corps présente des séquelles physiques importantes.

Lisa a finalement réussi à quitter le campement et à alerter les autorités. Son récit a été relayé par la presse locale et nationale, suscitant une forte émotion dans la région de la Mayenne, où l’affaire a été largement commentée.

Les forces de l’ordre ont été saisies de l’affaire. Les enquêteurs sont chargés de reconstituer le déroulé exact des faits et de déterminer les responsabilités de chacun des participants présents lors de l’agression.

Le dossier comporte à ce stade le témoignage direct de la victime et les premiers éléments recueillis par les services chargés de l’enquête. Le parcours de prise en charge médico-légal et la nature des blessures subies par la vendeuse figurent parmi les éléments que les enquêteurs examineront pour établir les circonstances précises de l’agression.

Cette affaire a été couverte par plusieurs médias, qui ont relayé la plainte et les déclarations de Lisa, et elle a entraîné des réactions de la part des habitants de la zone concernée, soulignant l’impact local de ce fait divers.