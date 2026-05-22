Disparition de Sonia Vacheret, 54 ans, professeure de SVT à Besançon : un de ses élèves s’est donné la mort

Disparition inquiétante de Sonia Vacheret, enseignante de sciences de la vie et de la Terre au lycée Jules-Haag à Besançon : la professeure, âgée de 54 ans et domiciliée à Montferrand-le-Château (Doubs), n’a plus donné signe de vie depuis le week‑end du 10 mai. L’annonce de sa disparition survient quelques jours après le suicide d’un élève de première, le 5 mai, et met la communauté scolaire et les habitants de la région dans une forte émotion.

Les premières informations indiquent que la disparition est jugée « inquiétante » par les autorités et les proches. À ce stade, les personnes impliquées dans la recherche privilégient certaines pistes sans pour autant exclure d’autres hypothèses. Aucun élément définitif n’a été confirmé publiquement, et les proches ainsi que les services mobilisés attendent des éléments nouveaux pour préciser les circonstances.

À Montferrand‑le‑Château comme au lycée Jules‑Haag, l’annonce a suscité incompréhension et émotion parmi les collègues, les familles d’élèves et les résidents. L’établissement, déjà marqué par le drame survenu début mai, se retrouve confronté à une succession d’événements qui affecte directement la communauté éducative.

Une disparition jugée inquiétante

La chronologie connue à ce jour place la disparition de Mme Vacheret dans la seconde semaine de mai. Le suicide d’un élève de première, survenu le 5 mai, avait déjà provoqué un profond bouleversement au sein du lycée. Selon les informations relatives à la gestion de cet épisode, la professeure avait participé à la minute de silence organisée en hommage à l’élève et, d’après le proviseur, elle y apparaissait très touchée.

Le proviseur du lycée, Laurent Cagne, a fait état d’une atmosphère « très anxiogène » dans l’établissement depuis ces événements. Il a indiqué que Mme Vacheret semblait particulièrement affectée lors du recueillement, sans toutefois établir de lien formel entre le suicide de l’élève et la disparition de l’enseignante. Cette réserve est répétée par les personnes en charge du dossier, qui s’en tiennent aux éléments factuels disponibles.

Un message publié sur Twitter par le compte Cerfia a relayé une alerte évoquant la disparition de Sonia, précisant que l’hypothèse d’un suicide était « privilégiée ». Ce message, daté du 20 mai 2026, a été repris par plusieurs internautes et médias locaux, contribuant à la diffusion de l’alerte dans la région.

Le lycée Jules‑Haag se situe à Besançon et la résidence de l’enseignante est enregistrée à Montferrand‑le‑Château, commune du Doubs. L’entourage de Mme Vacheret, tout comme les services mobilisés, attend des informations supplémentaires permettant d’éclaircir les circonstances de cette disparition.