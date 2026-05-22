Laure officialise sa nouvelle relation un an après sa rupture d’avec Matthieu

Un an après avoir annoncé sa séparation d’avec Matthieu Frécon, Laure Larrory, ancienne candidate de l’émission Mariés au premier regard, a officialisé sa nouvelle relation amoureuse sur Instagram ce mercredi 20 mai. Dans une publication pleine de douceur et de tendresse, elle apparaît radieuse et sereine, blottie dans les bras d’un homme dont elle garde volontairement l’anonymat, désigné uniquement par la lettre « R. ».

Cette révélation intervient après une période de transition personnelle pour Laure Larrory, qui a dû gérer les conséquences de sa séparation ainsi que l’organisation de sa vie familiale. La jeune femme a choisi Instagram, son réseau social de prédilection, pour partager ce moment important avec ses abonnés, illustrant son retour à un équilibre émotionnel retrouvé.

Le cliché publié la montre les yeux fermés, souriante et manifestement heureuse. Cette image, accompagnée d’une légende légère et pleine d’humour — « Ok, il a passé le test des lattes. R. » —, laisse entendre que Laure a trouvé un nouveau compagnon qui partage ses valeurs et avec qui elle se sent en confiance. Elle préfère néanmoins garder l’identité de cet homme secrète, dans un souci de discrétion et de protection de leur vie privée.

Une officialisation discrète et chaleureuse sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, Laure Larrory a partagé sa nouvelle histoire d’amour avec une grande délicatesse. Sa publication, mêlant humour et simplicité, a immédiatement suscité de nombreuses réactions et messages de félicitations. Famille, amis et personnalités du monde de la télévision se sont manifestés pour exprimer leur joie et leur soutien.

Parmi les commentaires, celui de Jérôme et Lucile, figures emblématiques de L’Amour est dans le pré, a particulièrement retenu l’attention : « Ooooooh génial ! Après les ténèbres vient la lumière. » Ces marques d’affection soulignent l’attachement du public à Laure Larrory, mais aussi la bienveillance dont elle bénéficie suite à cette nouvelle étape de sa vie.

L’influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité a choisi de rester parcimonieuse sur les détails de sa relation afin d’éviter l’exposition médiatique excessive à laquelle elle a déjà été confrontée précédemment. En gardant l’identité de son compagnon confidentielle, elle affirme son désir de protéger cette nouvelle intimité, tout en partageant un signe visible de son bonheur actuel.

Un nouveau départ après une séparation très médiatisée

Laure Larrory s’était fait connaître du grand public en participant à la saison 5 de Mariés au premier regard, émission dans laquelle elle avait épousé Matthieu Frécon. Leur mariage, suivi par des milliers de téléspectateurs, avait donné naissance à deux filles : Lya, née en 2021, et Rose, arrivée en juillet 2024.

Après quatre années d’union, le couple a annoncé sa séparation en juin 2025. Depuis, ils ont mis en place une organisation autour de leurs enfants, privilégiant une garde partagée afin de garantir la stabilité et le bien-être de leurs filles. Malgré la rupture, les deux ex-conjoints ont souligné leur volonté de maintenir une relation apaisée et respectueuse autour de leur rôle parental.

Ce nouveau chapitre de la vie de Laure Larrory apparaît donc comme une étape de renouveau et de reconstruction. L’affection qu’elle exprime dans sa publication et l’harmonie qu’elle démontre sur la photo témoignent d’une volonté ferme d’avancer, tout en protégeant ses proches et sa vie privée.

Alors que Laure continue de partager sa vie avec ses abonnés, elle semble désormais privilégiée un équilibre entre visibilité publique et discrétion personnelle, dans le respect de ce nouveau bonheur qu’elle s’efforce de préserver.