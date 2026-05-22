« À vomir » : Gérard Darmon nommé président du jury au Festival du Premier Film de La Ciotat, une décision contestée

Gérard Darmon maintiendra sa place à la présidence du jury du Festival du premier film de La Ciotat (10-14 juin), malgré des accusations de violences sexistes et sexuelles rapportées par neuf femmes, a confirmé le 21 mai 2026 Yves Alion, responsable de la programmation. La décision suscite une vive polémique auprès de bénévoles et de spectateurs, alors que les témoignages ont été publiés par le journal Politis.

Interrogé sur ce choix, Yves Alion a exprimé son malaise face, selon lui, au « vertige actuel autour de MeToo » et s’est dit gêné que « l’on vienne éplucher le CV de tous les gens qui ont un petit nom ». Après ces déclarations, il a tranché : « Il restera président ». Le responsable a ainsi confirmé le maintien de l’acteur malgré les remontées et les critiques internes.

La décision a été mal reçue au sein de l’équipe d’organisation et des bénévoles. Une bénévole de l’Eden‑Théâtre, lieu qui accueille le festival chaque année, a qualifié la nomination de « à vomir » et a déclaré avoir été choquée lors d’une réunion début mai. Elle a également estimé que, même si Gérard Darmon n’a pas été jugé, il ne fallait pas mettre en doute la parole des femmes qui affirment avoir subi des faits.

Gérard Darmon visé par plusieurs témoignages

Selon les informations relayées par Politis, neuf femmes ont témoigné à propos de comportements qu’elles qualifient de violences sexistes et sexuelles. Parmi elles, une seule aurait engagé des démarches en justice, en portant une action civile contre la société de production du film concerné.

La plaignante se présente comme une ancienne assistante stagiaire sur le tournage du film Vous êtes jeune, vous êtes beaux. Elle affirme qu’à l’époque, Gérard Darmon, âgé de 70 ans, lui avait proposé « d’aller chez [lui] » pour « faire l’amour », alors qu’elle avait 19 ans. Après son refus, elle rapporte un changement de comportement de la part de l’acteur, qui lui aurait alors tenu des propos insultants, citant des termes tels que « bonjour chienne » ou « petite cochonne ».

D’autres femmes ayant pris la parole ont expliqué qu’elles n’avaient pas osé porter plainte, invoquant un rapport de force jugé trop inégal face à la notoriété de l’acteur. Ces témoignages constituent la base des accusations médiatisées et ont été rendus publics via l’enquête de Politis.

Face à ces accusations, Gérard Darmon a nié les faits qui lui sont reprochés et a affirmé n’avoir « jamais eu le moindre geste déplacé ».