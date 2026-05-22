Hailey Bieber ambassadrice de Calzedonia pour la campagne maillots de bain

Hailey Bieber est la nouvelle ambassadrice digitale de Calzedonia pour sa campagne maillots de bain estivale : la mannequin y incarne un univers « California cool », mêlant références rétro et minimalisme contemporain, autour de pièces aux coupes précises et aux finitions soignées. La campagne met en avant des teintes lumineuses et des modèles conçus pour allier élégance et confort, ciblant particulièrement les jeunes générations sensibles aux codes mode de l’été.

Figure récurrente des collaborations dans les secteurs de la mode et de la beauté, Hailey Bieber renforce avec ce partenariat son statut d’icône influente. Calzedonia a choisi de s’appuyer sur sa visibilité digitale pour porter la nouvelle collection Swim, misant sur une communication qui associe image de célébrité et savoir-faire industriel italien.

Les visuels de la campagne placent la mannequin au bord d’une piscine, dans une atmosphère ensoleillée et décontractée. L’esthétique revendiquée oscille entre glamour rétro et style moderne : couleurs pastel, lignes épurées et un rendu qui évoque les codes estivaux californiens tout en restant ancré dans une démarche stylistique contemporaine.

Une collection axée sur l’alliance du style et de la qualité

Dans la sélection présentée, plusieurs modèles se détachent et attirent déjà l’attention. Hailey Bieber porte notamment le bikini triangle « Bicolor Piping » en teinte « Yellow Meringue », un jaune pastel clair pensé pour apporter de la luminosité sans ostentation. Ce choix chromatique illustre l’orientation stylistique de la campagne : des nuances douces et estivales privilégiant la simplicité travaillée.

Autre pièce mise en lumière, l’ensemble blanc à sequins baptisé « Buttercream White ». Ce modèle combine détails brillants et coupe étudiée pour obtenir un équilibre entre sophistication et esprit vacances. Les sequins apportent un accent glamour là où la coupe reste résolument conçue pour la détente et le port au quotidien durant la saison estivale.

Calzedonia rappelle par ces choix de styles sa constante valorisation du « savoir-faire italien ». La marque met l’accent sur la qualité des matières et la précision des coupes : finitions soignées, confection visant le confort et la durabilité tout au long de l’été. Ces éléments font partie des attributs récurrents de la maison, présentés comme garants d’un produit à la fois tendance et fonctionnel.

La campagne originale mise sur des silhouettes minimalistes et des coupes adaptées aux usages estivaux, tout en conservant une attention particulière aux détails : assemblages nets, choix de tissus et esthétique visuelle cohérente avec l’identité de la collection. Le lancement s’inscrit dans la stratégie de la marque de conjuguer visibilité médiatique et mise en valeur de son expertise textile italienne.