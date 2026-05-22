Laetitia Casta répond aux critiques en posant en maillot de bain à Cannes

Au Festival de Cannes 2026, la mannequin et comédienne Lætitia Casta a fait l’objet de remarques grossophobes après sa montée des marches lors de l’avant-première du film Karma ; en réponse, elle a publié le 20 mai sur Instagram une photo en maillot de bain dans le cadre d’une campagne pour la marque Calzedonia, accompagnée de la légende « L’été commence avec Calzedonia ». Cette publication a suscité des réactions majoritairement positives, quelques jours après des commentaires moqueurs relayés sur les réseaux sociaux suite à une vidéo de sa montée des marches.

Le Festival de Cannes touche à sa fin et doit encore décerner la Palme d’or ce samedi 23 mai, après près de quinze jours de compétition. D’ici là, le 21 mai, seront présentés en compétition La Bola Negra avec Penélope Cruz et Glenn Close, et Coward, du réalisateur belge Lukas Dhont. La Croisette accueille depuis plus d’une semaine acteurs, réalisateurs et personnalités internationales, qui défilent sur le tapis rouge lors d’avant-premières et de séances photo.

Le vendredi 15 mai, Lætitia Casta, 48 ans et mère de quatre enfants, a assisté à l’avant-première de Karma, film de Guillaume Canet, entourée de l’équipe de la série Dix pour cent. Pour l’occasion, elle portait une robe bustier fourreau en velours noir signée Armani ; au moment de gravir les marches, l’acteur Vincent Macaigne, qui l’accompagnait, l’a portée dans ses bras, geste repris en vidéo et publié par plusieurs médias, dont Madame Figaro. Certains commentaires publiés en réaction à cette séquence ont critiqué son apparence physique de façon grossophobe.

La publication Instagram et les réactions

Face aux critiques, dont des messages du type « Un petit régime sera bienvenu pour l’année prochaine » ou « elle n’a plus la taille mannequin Lætitia », la principale intéressée a choisi de répondre par une publication publique plutôt que par un commentaire direct aux auteurs des propos. Le 20 mai, elle a publié un cliché en maillot de bain dans le cadre de la nouvelle campagne publicitaire de Calzedonia, avec la mention sobre « L’été commence avec Calzedonia » en légende.

La photo a rapidement généré de nombreux commentaires favorables de la part d’abonnés et d’utilisateurs des réseaux sociaux, certains saluant son naturel et sa silhouette. Parmi les messages de soutien cités par la presse, on retrouve des réactions telles que « Pulpeuse, Naturelle, Magnifique » et « Voilà une belle femme avec des formes super féminines. Il est vraiment temps de lâcher les femmes avec leurs poids ! ». Une utilisatrice nommée Sarah a réagi aux commentaires négatifs en qualifiant les remarques d’« affligeantes » et en soulignant que la beauté de Lætitia Casta « brise l’écran par son naturel et son authenticité ».

La séquence des marches, la publication Instagram et les échanges qui ont suivi ont été largement relayés par la presse people ; la photo associée dans les publications porte la mention de crédit photo Serge Arnal / Starface.