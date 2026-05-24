Gisèle Pélicot a retrouvé l’amour avec Jean-Loup

Gisèle Pélicot , devenue une voix emblématique contre les violences sexuelles, a annoncé lors d’une rencontre publique au Hay Festival, au Pays de Galles, avoir retrouvé l’amour à 72 ans. Cette révélation intervient après un procès qui a profondément marqué l’opinion publique française et relance le débat sur la reconstruction des victimes de violences conjugales et sexuelles.

Dans son témoignage, elle dit n’avoir « pas vraiment » cherché à retomber amoureuse, mais que « la vie en a décidé autrement ». Elle affirme avoir retrouvé la confiance auprès d’un homme prénommé Jean-Loup, âgé de 73 ans, une relation qu’elle qualifie de surprenante et porteuse d’espoir pour elle-même.

Gisèle Pélicot explique comment leurs chemins se sont croisés et souligne, par ses mots, la possibilité de reconstruire une vie affective après un traumatisme : « Vous voyez, on peut tomber amoureux à tout âge… Il ne faut jamais désespérer. »

Gisèle Pélicot, le symbole de la reconstruction

La révélation de cette nouvelle relation prend place dans le contexte de l’affaire dite des « viols de Mazan », qui a éclaté au grand jour et suscité une onde de choc internationale. Selon les éléments communiqués lors des procédures, entre 2011 et 2020, Dominique Pélicot, ex-mari de Gisèle Pélicot, a drogué son épouse à son insu puis aurait organisé des agressions en faisant entrer des hommes dans leur domicile de Mazan, dans le Vaucluse, après les avoir recrutés sur internet.

Le procès a conduit à la comparution d’un nombre important de prévenus : plus de cinquante hommes ont été renvoyés devant la justice française. Durant l’instruction et à l’audience, Dominique Pélicot a reconnu les faits, selon les comptes rendus judiciaires et médiatiques. À l’issue des débats, il a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle.

Plusieurs autres accusés ont également été condamnés pour viols aggravés, recevant des peines de prison. Lors du procès, Gisèle Pélicot a marqué les esprits en refusant le huis clos demandé par des avocats de la défense, souhaitant que les débats se tiennent publiquement afin, a-t-elle expliqué, de « faire changer la honte de camp ».

Depuis l’affaire, Gisèle Pélicot est présentée comme une figure majeure du combat contre les violences sexuelles et un symbole de résilience. Son parcours judiciaire et médiatique a contribué à une visibilité nationale et internationale sur ces crimes et leurs conséquences pour les victimes.

La relation évoquée au Hay Festival est décrite par elle comme une étape de sa reconstruction personnelle, marquant un retour de l’espoir et de la confiance dans l’intimité, après des années d’épreuve et un procès qui a été qualifié d’historique par de nombreux observateurs.