Drôme : un élève de 15 ans tué par une tronçonneuse lors d’un exercice au lycée agricole

Jeudi 28 mai 2026, un adolescent de 15 ans scolarisé au Sylva Campus de Montélimar est décédé lors d’un exercice pratique de formation agricole organisé dans un bois de la commune de Charols, dans la Drôme. L’accident, impliquant une tronçonneuse, a été fatal malgré l’intervention rapide des secours.

Selon les premières informations relayées par ICI Drôme Ardèche, le jeune élève participait à un atelier pédagogique lorsque l’outil qu’il manipulait aurait violemment rebondi et l’aurait atteint au niveau du cou. Les secours dépêchés sur place ont prodigué des soins, mais le décès du lycéen a été constaté en fin de matinée.

La formation se déroulait dans un cadre pédagogique lié à l’enseignement agricole du Sylva Campus de Montélimar. Les circonstances précises de l’accident — trajectoire exacte de la machine, position de l’élève au moment du rebond, protocoles de sécurité appliqués — n’ont pas été détaillées dans les communiqués rendus publics à ce stade.

Une cellule psychologique ouverte et rappel des risques liés à la tronçonneuse

Peu après le drame, une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place, a indiqué ICI Drôme Ardèche. Ce dispositif vise à accompagner les élèves présents, les équipes pédagogiques et les proches confrontés à l’événement. La préfecture de la Drôme a précisé que les parents qui le souhaitent pourront également bénéficier d’un soutien psychologique dans les prochains jours.

La CUMP, mobilisée en contexte d’événements traumatiques, propose des prises en charge immédiates et des entretiens individuels ou collectifs destinés à limiter les conséquences psychologiques liées à l’exposition à la scène. Les modalités de fonctionnement et les lieux de réception des personnes concernées ont été communiqués localement par les services préfectoraux et les responsables de l’établissement.

La tronçonneuse, outil utilisé lors de l’atelier, est classée parmi les matériels les plus dangereux pour les activités forestières et de jardinage. En France, elle est à l’origine de plus de 300 accidents graves chaque année, selon les chiffres cités dans les éléments de contexte disponibles. Une étude de la Mutualité Sociale Agricole, relayée sur le site formulpro, indiquait des localisations fréquentes des blessures : 26,7 % sur les membres inférieurs, 20 % sur les mains, 16,1 % sur le tronc, 11,5 % sur les pieds, 9,2 % sur les membres supérieurs, 7,3 % à la tête et 4,6 % aux yeux.

Ces données soulignent l’importance d’une formation adaptée, de l’utilisation d’équipements de protection individuels et de la mise en œuvre stricte des règles de sécurité lors des exercices pratiques impliquant des outils motorisés. Les autorités locales et l’établissement scolaire concernés ont communiqué les premières informations disponibles à la presse locale.