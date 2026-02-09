Jack Lang : la volonté d’en finir avec le désert culturel

Jack Lang , président de l’Institut du Monde Arabe (IMA) depuis 2013, a annoncé sa démission après la publication de plusieurs millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein, qui mentionnent son nom plus de 670 fois . L’ancien ministre de la Culture a été convoqué au Quai d’Orsay le 8 février ; sa fille, Caroline Lang, fait l’objet d’une enquête préliminaire pour “ blanchiment de fraude fiscale aggravée ” ouverte par le parquet national.

Les documents rendus publics dans le cadre de l’affaire Epstein, un dossier centré sur les activités financières et les réseaux de l’homme d’affaires américain condamné en 2008 et décédé en 2019, contiennent selon les médias des éléments évoquant des liens financiers, des échanges de courriels et des intérêts économiques partagés. Parmi les faits cités figurent une sollicitation adressée à Jeffrey Epstein pour un don d’environ 58 000 dollars destiné à financer un film associatif consacré aux “années Lang-Mitterrand”.

Sans être mis en examen, Jack Lang a annoncé qu’il proposera de remettre sa démission lors d’un prochain conseil d’administration extraordinaire de l’IMA. Il a déclaré accueillir l’ouverture d’une enquête “avec sérénité et même soulagement” et a exprimé son souhait que l’instruction permette “de faire toute la lumière sur des accusations portant atteinte à (sa) probité et à (son) honneur”.

Jack Lang démissionne de l’Institut du Monde Arabe

Le retrait de Jack Lang de la présidence de l’IMA intervient alors que la publication des documents liés à Jeffrey Epstein a entraîné une onde de choc médiatique touchant plusieurs personnalités. L’IMA, établissement culturel majeur consacré aux relations entre la France et le monde arabe, est dirigé par Lang depuis 2013 ; la période donnée dans la communication de sa démission ne modifie pas le fait qu’il conserve pour l’heure le statut de président en exercice jusqu’à la tenue du conseil d’administration extraordinaire annoncé.

La mise en lumière des échanges et des sollicitations financières révélés par ces documents a aussi conduit les autorités judiciaires françaises à s’intéresser à des membres de l’entourage familial de l’ancien ministre. L’enquête préliminaire visant Caroline Lang porte sur des faits qualifiés de blanchiment de fraude fiscale aggravée selon le communiqué du parquet national.

Figure de la vie politique et culturelle française, Jack Lang a été ministre de la Culture à deux reprises, de 1981 à 1986 puis de 1988 à 1993. Il est notamment à l’origine de mesures fortement médiatisées telles que la création de la Fête de la musique et la libéralisation des radios. Il a également promu la décentralisation culturelle, soutenant le développement de festivals, de centres de musique, de théâtre et de musées à l’échelle nationale.

