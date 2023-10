Israël demande à ses citoyens de quitter immédiatement l’Égypte et la Jordanie

- Publicité-

Israël a appelé samedi ses citoyens se trouvant en Egypte et en Jordanie à les quitter « le plus rapidement possible » en raison d’une « aggravation des manifestations contre Israël ».

Ce samedi matin, Israël a appelé ses citoyens à quitter immédiatement l’Égypte et la Jordanie. « Le Conseil de sécurité nationale d’Israël élève ses avertissements de

voyage pour l’Égypte (y compris le Sinaï) et la Jordanie au niveau 4 (menace élevée) : recommandation de ne pas voyager dans ces pays et pour que ceux qui y séjournent partent… dès que possible », a déclaré le conseil dans un communiqué.

Selon un nouveau décompté publié par Israël après la libération de deux Américaines retenues en otage par le Hamas depuis le 7 octobre, plus de 200 Israéliens, étrangers ou binationaux se trouvent toujours aux mains du Hamas. L’armée israélienne a estimé que «la majorité des otages sont vivants» et que plus de 20 d’entre eux sont des mineurs.

Les otages sont de 22 nationalités différentes. Une Française a été emmenée «avec certitude», six autres Français sont présumés otages, «sans certitude», selon Emmanuel Macron.