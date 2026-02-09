Isabelle Morini-Bosc dit que Léa Salamé fait moins bien qu’Anne‑Sophie Lapix

Isabelle Morini-Bosc , chroniqueuse de TBT9 , a estimé que les performances de Léa Salamé au journal de 20 heures de France 2 sont inférieures à celles d’ Anne-Sophie Lapix , tout en commentant le départ récent de Sonia Mabrouk de CNews. Dans une interview au Buzz TV du Figaro, elle a livré une analyse critique du paysage du journalisme télévisé féminin, citant plusieurs noms et motivations professionnelles observées dans les chaînes françaises.

Isabelle Morini-Bosc, chroniqueuse de TBT9, a estimé que les performances de Léa Salamé au journal de 20 heures de France 2 sont inférieures à celles d’Anne-Sophie Lapix, tout en commentant le départ récent de Sonia Mabrouk de CNews. Dans une interview au Buzz TV du Figaro, elle a livré une analyse critique du paysage du journalisme télévisé féminin, citant plusieurs noms et motivations professionnelles observées dans les chaînes françaises.

Interrogée sur la reprise du 20 heures de France 2 par Léa Salamé depuis la rentrée 2025 — suite au départ d’Anne-Sophie Lapix, qui avait occupé ce poste pendant huit ans — Morini-Bosc a déclaré qu’Léa Salamé fait plutôt moins bien que le faisait Anne-Sophie Lapix. Elle a mis en perspective la transition à l’antenne et évoqué sa préférence personnelle pour certains présentateurs, précisant qu’à l’exception d’Anne-Claire Coudray elle privilégie souvent un présentateur homme, citant son goût pour le journal présenté par Gilles Bouleau.

La chroniqueuse a également jugé qu’un excès de confiance avait pu jouer contre Léa Salamé : « Léa Salamé a fait un tout petit péché d’orgueil en pensant, comme elle a du talent et une vraie aisance, qu’elle allait grignoter du terrain facilement sur TF1. » Ces remarques ont été formulées dans le cadre de l’entretien avec le Buzz TV du Figaro, où Morini-Bosc a commenté la visibilité et les trajectoires des femmes journalistes sur les principales chaînes françaises.

Les réactions d’Isabelle Morini-Bosc autour des figures féminines du journalisme

Outre Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix, Isabelle Morini-Bosc a évoqué d’autres présentatrices telles que Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari, soulignant leur visibilité et leurs qualités professionnelles sans entrer dans une évaluation exhaustive de leurs carrières. Sur Sonia Mabrouk, la journaliste a claironné qu’elle la voit comme une « femme puissante » dont l’ambition personnelle la conduirait inévitablement vers d’autres opportunités.

Cette prise de position fait écho à l’annonce récente de Sonia Mabrouk : la journaliste, enceinte de son deuxième enfant, a démissionné et quitté CNews. Selon les éléments rapportés dans l’entretien et la lettre publique de Mabrouk, son départ suit une prise de distance exprimée en direct concernant la présence de Jean-Marc Morandini à l’antenne. Dans sa lettre, Sonia Mabrouk écrit faire face à une « altération certaine et effective de (s)a relation avec une partie de la direction de CNews » depuis cette prise de position, et affirme que sa boussole restera la préservation de l’intérêt des victimes.

Isabelle Morini-Bosc a indiqué qu’elle observe attentivement ces trajectoires professionnelles et les effets des choix éditoriaux sur la carrière des journalistes femmes, sans apporter d’autres commentaires sur les suites possibles des départs évoqués lors de l’entretien accordé au Buzz TV du Figaro.