Invasion présumée de l’Ukraine: la Russie met la honte aux occidentaux

Alors que les Etats-Unis et les pays occidentaux crient sur tous les toits que la Russie pourrait lancer une invasion de l’Ukraine cette semaine, Moscou leur a cloué le bec en renvoyant ses troupes postées à la frontière avec l’Ukraine, dans leur garnison.

La Russie renvoie les troupes déployées près de la frontière avec l’Ukraine dans leurs garnisons. Selon le ministère russe de la défense, les soldats ont commencé à se retirer et à rentrer dans leur caserne respective après avoir terminé des exercices.

«Les unités des districts militaires du Sud et de l’Ouest qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons aujourd’hui», a expliqué Igor Konachenkov, un porte-parole du ministère russe de la défense, cité par plusieurs agences de presse russes.

L’agence de presse russe Interfax a cité le ministère comme ayant déclaré que si les exercices à grande échelle à travers le pays se poursuivaient, certaines unités des districts militaires du sud et de l’ouest ont terminé leurs exercices et ont commencé à retourner dans leurs bases.

Cette décision intervient alors que les pays occidentaux criaient partout que la Russie comptait envahir l’Ukraine et qu’elle donnerait même l’assaut cette semaine. La crise est venue du fait que la Russie a massé plus de 100 milles soldats à la frontière avec l’Ukraine dans le cadre officiel d’exercices militaires.

Cependant, l’OTAN et les européens soutiennent que l’intention de Moscou est d’envahir l’Ukraine et à travers les médias, ils enveniment la situation en alignant menaces, ultimatums et en soulignant même l’imminence d’une invasion. Moscou a toujours nié tout projet du genre mais cela semblait tomber dans des oreilles de sourds.