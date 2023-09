Inter Miami: Messi incertain pour la finale de la Coupe des États-Unis

-Publicité-

Alors que l’Inter Miami affronte Houston Dynamo dans la nuit du mercredi à jeudi, dans le cadre de la finale de la Coupe des Etats-Unis, l’entraineur Tata Martino a laissé entendre que Lionel Messi manquer cette rencontre décisive.

Laissé au repos lors du nul face à Orlando City (1-1) en début de semaine, Lionel Messi pourrait également manquer la prochaine sortie de l’Inter Miami. L’équipe floridienne affronte Houston Dynamo cette nuit. Un match comptant pour la finale de la Coupe des Etats-Unis. La star argentine ne s’est pas entrainé avec le groupe la veille, et pourrait être ménagé pour ce choc.

En conférence de presse d’avant-match, l’entraineur Tata Martino a d’ailleurs indiqué que le champion du Monde est incertain pour ce match. « On ne veut prendre aucun risque avec les petits soucis musculaires de Léo et j’attendrai jusqu’au dernier moment pour savoir si je l’aligne face au Houston Dynamo« , a déclaré le technicien argentin dans des propos rapportés par Besoccer.

- Publicité-

La finale de la Coupe des États-Unis contre Houston Dynamo promet d’être un match palpitant, et les fans de l’Inter Miami espèrent que Messi sera en mesure de jouer et de contribuer à la victoire de l’équipe. Cependant, quelle que soit la décision de l’entraîneur Martino, la franchise américaine dispose d’une équipe solide et compétitive qui fera de son mieux pour remporter ce prestigieux trophée. En cas de victoire de l’Inter Miami cette nuit, Messi remporterait son 45e trophée en carrière et le second avec le club américain.

Articles similaires