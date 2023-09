Inter Miami: Lionel Messi fusille à nouveau le PSG

-Publicité-

Dans une interview accordée à ‘Olga en vivo’, Lionel Messi est revenu une nouvelle fois sur son passage tout sauf glorieux au PSG. Et la star de l’Inter Miami a regretté le manque de reconnaissance de la part du public parisien.

Arrivé cet été à l’Inter Miami en MLS après un passage mitigé au PSG où il a notamment été sifflé lors de son dernier match avec les Rouge & Bleu, Lionel Messi a visiblement renoué avec le plaisir de jouer au football. Métamorphosé sans doute, la Pulga enchaine les prestations XXL sous les couleurs de la franchise floridienne.

Pour l’émission ‘Olga en vivo’, le septuple Ballon d’Or a fait le tour d’horizon de l’actualité le concernant. De sa vie aux États-Unis à son histoire parisienne, le natif de Rosario a vidé son sac.

- Publicité-

Sur ses deux saisons mitigées passées au PSG, l’ancien capitaine du Barça a estimé qu’il n’était pas aussi mauvais que les médias l’ont dépeint. « C’est ainsi que les choses se sont passées à Paris. Ce n’était pas ce que j’attendais, mais je dis toujours que les choses arrivent pour une raison. Même si je n’étais pas en forme au PSG, j’y ai été champion du monde. Tout arrive pour une raison« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Besoccer.

Il a également exprimé un certain regret quant au manque de reconnaissance lors de son titre mondial après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022: « Entre guillemets, c’était de notre faute si la France n’était pas championne. J’étais le seul joueur qui n’a pas été reconnu par le public, mais ce n’est pas grave. »

Cependant, le plaisir de jouer au football a été retrouvé en Major League Soccer (MLS), et Messi semble retrouver son meilleur niveau, se montrant presque décisif à chaque rencontre. « Il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent déjà . Tout le monde remarque quand je suis heureux sur le terrain et à l’heure actuelle, je suis heureux« , a-t-il conclu.

Articles similaires