Inter Miami: le garde du corps de Messi sauve l’Argentin d’un envahisseur de terrain (vidéo)

Lors de la victoire de l’Inter Miami face à LA FC (3-1) cette nuit, il y a eu une faille de sécurité importante lorsque Lionel Messi a été attrapé par un envahisseur sur le terrain. Le jeune homme a cependant vite été maitrisé par le garde du corps spécial de l’Argentin.

Arrivée cet été à l’Inter Miami en provenance du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est déjà un énorme succès pour son nouveau club. La légende argentine a marqué 11 buts et délivré cinq passes décisives en autant de matchs pour l’équipe MLS de David Beckham. Le septuple Ballon d’Or s’est également illustré ce lundi lors de la victoire 3-1 de son équipe face à Los Angeles FC. Et même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, la Pulga a signé deux passes décisives pour le plus grand bonheur des supporteurs, notamment le prince Harry et son épouse Meghan Markle.

Cependant, le show Messi a un tout petit peu perturbé par un envahisseur. Comme le rapporte en effet The Sun, le champion du monde 2022 a eu une brève frayeur alors qu’un jeune supporter s’est jeté sur lui depuis les tribunes. Un maillot de Barcelone avec le nom de Messi dans le dos était porté par le garçon qui s’est rendu jusqu’à l’icône avant que le garde du corps spécial de l’Argentin ne le récupère et ne l’emmène, démontrant au passage son passé militaire.

This Messi bodyguard no gree o pic.twitter.com/ZoEPxUTUVe — MrBanks💰 (@Mrbankstips) September 4, 2023

Messi est toujours sous la protection de Yassine Chueko, ancien soldat, combattant de MMA et ancien Navy Seal avec une expérience en Irak et en Afghanistan. Les fans observent fréquemment Chueko, qui sert d’ombre au joueur de football, patrouillant sur la ligne de touche pendant les matchs pour s’assurer que sa cible n’est jamais trop loin.

