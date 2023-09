Inter Miami: Ballon d’Or, Barça, retraite, Lionel Messi vide son sac

-Publicité-

Dans un long entretien dans l’émission ‘Olga en vivo’, Lionel Messi a évoqué plusieurs sujets le concernant. Du Ballon d’Or 2023 à sa retraite sportive en passant par un probable retour au Barça, la Pulga a totalement vidé son sac.

Ménagé le weekend dernier lors de la défaite face à l’Atlanta (2-5), Lionel Messi était de retour ce jeudi face à Toronto. Une réception réussie pour les Floridiens qui se sont imposés sur le score de 4-0. Cependant pas pour la Pulga, sortie avant la pause. Touché physiquement, l’attaquant argentin a été contraint de remettre son brassard de capitaine à son partenaire DeAndre Yedlin avant de céder sa place au bout de 37 minutes de jeu.

En conférence de presse d’après-match, l’entraineur Tata Martino a expliqué que sa star souffre de fatigue musculaire. Des signes annonciateurs d’une fin de carrière alors que le natif de Rosario a récemment bouclé ses 36 ans. Mais pour Messi, la retraite n’est pas encore à l’ordre du jour.

- Publicité-

« Je suis heureux dans ce que je fais et veux continuer donc je n’y pense pas trop. J’ai la chance de faire un métier que j’adore donc j’en profite. Je ne sais pas par où je vais commencer après, j’aime tout ce qui touche au football, j’adore enseigner aux enfants, le métier de directeur sportif, etc », a confié le capitaine de l’Inter Miami dans un long entretien pour l’émission ‘Olga en vivo’.

Plus de deux ans après avoir quitté son club de toujours, le FC Barcelone, Messi n’oublie pas ses racines et s’en inspire au quotidien: « Je pense que je suis un bon père et j’essaie de transmettre à mes enfants les valeurs que le Barça m’a enseignées quand j’étais jeune. Je suis l’approche du club dans lequel j’ai grandi, le Barça. Les valeurs du Barça sont très importantes. »

En ce qui concerne le Ballon d’Or 2023, la possibilité de remporter un 8e trophée individuel ne suscite pas particulièrement d’enthousiasme chez le joueur de l’Inter Miami: « C’est une belle reconnaissance, mais j’ ai eu la chance de tout gagner : Ligue des champions, championnats, Copa America, Coupe du monde. Ce sont ces titres qui comptent. Les récompenses individuelles viennent après. »

Articles similaires