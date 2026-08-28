Inter Miami annonce Kily González comme futur entraîneur principal

Inter Miami CF a annoncé le jeudi 27 août 2026 un accord avec Cristian « Kily » González pour en faire son futur entraîneur principal. Le club a précisé que l’Argentin ne prendra officiellement ses fonctions qu’après l’obtention de ses permis de travail.

Dans l’attente de cette arrivée, Guillermo Hoyos reste provisoirement en charge de l’équipe et de son encadrement. Le club floridien a présenté cette transition comme une mesure temporaire, le temps que González et son staff puissent s’installer.

Ce changement intervient alors qu’Inter Miami restait sur cinq matches sans victoire. Hoyos avait pris la tête de l’équipe en avril après le départ de Javier Mascherano, avant ce nouveau réajustement sur le banc.

La Major League Soccer a par ailleurs suspendu Guillermo Hoyos pour un match pour violations répétées de sa politique sur les retards au coup d’envoi. La ligue a indiqué que cette suspension devait être purgée lors de la rencontre à domicile contre CF Montréal programmée le samedi 29 août 2026.