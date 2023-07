Inhumation de Bob Lee à Divo: une affaire d’argent divise ses parents et la chefferie

- Publicité-

A deux jours de l’inhumation de l’activiste ivoirien Bob Lee, ça grogne au sein de sa famille biologique en raison d’un bras de fer qui oppose ses parents au chef du village où il devrait être enterré.

L’inhumation de Bob Lee en Côte d’Ivoire secoue la toile depuis que sa femme Mireille a annoncé que sa dernière volonté était d’être enterré dans son Village, à Divo en Côte d’Ivoire. Alors que les parents de Bob Lee s’opposent à son enterrement dans son village à Divo, la chefferie du village plaide pour le rapatriement de son corps avec les honneurs qu’il mérite chez lui

Les conditions de ses parents

« Bob Lee est parti en Europe il y a très longtemps. Même quand son papa est décédé, il n’est pas venu. Dans la famille, nous n’avons pas d’argent. Bob Lee n’a pas su qu’il avait un village parce qu’il n’a rien ici. Comment on peut le recevoir? », a fustigé son oncle paternel.

Il invite les amis de Bob Lee qui tiennent à rapatrier son corps en Côte d’Ivoire à l’emmener jusqu’au cimetière. « Ils doivent l’enterrer. Si ce n’est pas le cas, qu’ils l’enterrent là-bas. Voilà le Dioula que l’on enterre n’importe où, il n’y a pas de problème, la terre appartient à Dieu et à tout le monde. Si ce n’est pas le cas, on ne peut pas recevoir le corps. On l’a suggéré à l’unanimité. Quelqu’un qui ne nous a pas servi, il n’a rien fait pour nous et ce n’est pas son corps que l’on va recevoir. Tant que nous n’avons pas à dépenser un franc, il n’y a pas de problème, on va recevoir le corps, dans le cas contraire, enterrez-le aux États-Unis », a-t-il expliqué.

La chefferie contre attaque

Par contre la chefferie du village souhaite recevoir le corps de Bob Lee. « Bob Lee est venu il y a deux ans au village sur les traces de ses parents. Il est même allé voir le champ de ses parents. Bob Lee avait souhaité revenir faire le cadastre de toutes les terres de ses parents », a rappelé le chef du village par intérim de Boudoukou, Etienne Sécré Boga.

Selon lui, il est inconcevable que la famille rejette son corps pour une affaire d’argent. « Entendre dire par la famille, qu’elle n’a pas d’argent pour recevoir le corps, c’est inadmissible. Un corps chez nous les Didas, ça ne se refuse pas. Le sermon qu’il a prêté est d’être enterré chez lui. Faisons en sorte qu’il soit enterré dignement. C’est vrai que certaines personnes disent qu’ils ne le connaissent pas, parce qu’il est parti jeune de son village.

Bob Lee a fait la fierté de Boudoukou et par ricochet de Divo, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique aux États-Unis. On ne peut parler de lui de façon désinvolte parce qu’on ne le connaît pas. On n’a pas besoin de le connaître. Il faut lui rendre les honneurs qui lui sont dûs », a-t-il justifié.

Pour cette raison et pour bien d’autres encore, il accepte le corps de Bob Lee à zéro FCFA. « J’accepte bien le corps de Bob Lee dans ce village de Boudoukou en tant que chef intérimaire. Il faut que tout soit organisé et que ceux qui veulent faire venir le corps, viennent pour qu’on en parle ensemble. Ce n’est plus une histoire de famille, parce que ses funérailles ont pris une autre dimension« , a-t-il proposé.

