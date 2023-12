Indonésie: 11 morts dans l’éruption du volcan Marapi

Au moins onze personnes sont mortes dans l’éruption du volcan Marapi, sur l’île de Sumatra, dans l’ouest de l’Indonésie le dimanche, à 14h54.

«Il y a 26 personnes qui n’ont pas été évacuées, nous en avons retrouvé 14, trois ont été retrouvées vivantes et onze ont été retrouvées mortes», a précisé lundi, Abdul Malik, chef de l’agence de recherche et de sauvetage de Padang.

Les trois survivants ont été secourus à proximité du cratère et «en état d’affaiblissement, et certains présentaient des brûlures», a précisé le responsable. Douze randonneurs sont toujours portés disparus et 49 sont redescendus de la montagne, certains ayant été transportés à l’hôpital, a indiqué Abdul Malik.

Le Marapi, haut de 2.891 mètres et dont le nom signifie « la montagne de feu », est le volcan le plus actif de Sumatra. Les autorités ont imposé une zone d’exclusion de trois kilomètres autour de son cratère.